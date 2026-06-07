По своему составу гематоген оказался ближе к конфетам, чем к лекарствам.

Многие украинцы с детства любят гематоген – сладкий батончик, похожий на ириску. Этот продукт принято считать очень полезным и даже добавлять в детское питание. Ведь он не зря продается в аптеках. Но не все люди знают, что такое гематоген на самом деле и из чего он изготавливается.

Врач-диетолог Евгения Розум эксклюзивно для УНИАН раскрыла состав популярного продукта. Она также рассказала, почему стоит ограниченно употреблять гематоген - польза продукта не так велика, как многие считают.

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Из чего делают гематоген

По словам врача, гематоген – это сладкое лакомство, изобретенное в Швейцарии в конце XIX века. С момента создания рецептура изменилась. Сейчас его делают из сахара, крахмальной патоки с добавлением сгущенного молока.

Не все люди знают, что такой батончик содержит кровь. В составе современного гематогена есть порошок, изготовленный из высушенной крови рогатого скота (в ней содержится альбумин – простой белок, который есть в плазме). Эта кровь, конечно, очищена от токсинов. Альбумин содержит железо, и именно это, вроде бы, должно быть причиной, почему нужно есть гематоген. Но на самом деле батончик не так полезен, как принято считать.

Какие свойства имеет гематоген – польза и вред продукта

Если посмотреть на состав продукта, то можно определить, чем полезен гематоген – это дополнительный источник железа.

Но все же это сомнительное решение, потому что есть гораздо более ценные продукты с высоким содержанием железа. Это может быть печень (печеночный паштет), любое мясо, в том числе птица, так как гемовое железо из животных продуктов усваивается лучше всего. В растительных продуктах железо содержится во фруктах и ягодах, а также в кашах – чечевице, гречке, бобовых. Из растений оно усваивается немного хуже, поэтому это не идеальные его источники.

Поэтому, если вам интересна польза гематогена, то она довольно сомнительна. Ведь то количество железа, которое человек получит из него, можно потреблять из более качественных продуктов. Гематоген – это очень сладкое изделие, примерно 80% его состава составляют быстрые углеводы и сахара. Фактически это лакомство можно приравнять ко всем другим сладким батончикам, разве что оно немного полезнее.

Кому нельзя есть гематоген

Для людей, которые следят за своим питанием и весом, имеют проблемы со здоровьем, гематоген даже может быть вредным. Он очень сильно повышает уровень сахара в крови. Даже для здорового человека такие скачки не являются полезными. Конечно, организм с ними справится, но для нас лучше, когда после приема пищи уровень сахара в крови медленно поднимается и постепенно снижается. Поэтому потенциальная польза продукта нивелируется именно тем, из чего делается гематоген, а это преимущественно быстрые углеводы.

Также продукт нежелательно употреблять людям, имеющим избыточный вес или желающим похудеть. Причина – очень высокая калорийность. Из двух плиток гематогена (по 50 граммов) человек получит примерно 350-400 килокалорий, причем почти полностью из быстрых углеводов. Аналогичную калорийность может иметь полноценный прием пищи с овощами, фруктами, кашами, яйцами и мясом. В этих продуктах также будет железо, и его можно получить даже больше, чем из гематогена. Но при этом не будет такой сильной гликемической нагрузки.

Это лакомство нельзя употреблять людям, страдающим сахарным диабетом 2типа, инсулинорезистентностью, нарушениями обмена веществ и аллергическими реакциями. Гематоген – это продукт с высоким содержанием углеводов, и поэтому всем людям, которым необходимо ограничивать углеводную нагрузку, его нельзя употреблять вообще или только в очень ограниченных количествах.

Как правильно принимать гематоген

Врач советует включать батончик в рацион в качестве лакомства, если кому-то нравится его вкус. Гематоген лучше съесть после основного приема пищи – на завтрак или на обед. Когда вы съели тарелку здоровой пищи – там, где есть овощи, полноценный белок, сложные углеводы (каши), – то потом в качестве десерта можно съесть целую плитку или половинку. Так могут поступать здоровые взрослые люди.

Если речь идет о детях, то им можно давать несколько квадратиков этого продукта (примерно четверть плитки). Это важно, чтобы не перегружать детский организм быстрыми углеводами.

В то же время бывают ситуации, когда нельзя есть гематоген вообще – если у ребенка плохой аппетит. Когда вы даете ему целый батончик, вроде бы полезный, он может впоследствии отказаться от завтрака или обеда. Ребенок получил калории из плитки, чувства голода нет, но его организм из этого продукта не получил тех полезных веществ, как от потребления полноценной пищи.

справка Евгения Розум Врач-диетолог Евгения Розум - врач-диетолог с девятилетним опытом работы. В медицине более тридцати лет. Она считает, что комплексный, интегративный подход с использованием глубоких знаний, врачебной интуиции и опыта в сотрудничестве с пациентом способствует достижению хороших и долговременных результатов. Образование получала в Национальном медицинском университете им. акад. А. А. Богомольца и Национальном университете здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика.

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