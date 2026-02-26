Что пить для повышения энергии: диетологи назвали чай №1

При упадке сил и внимания не стоит сразу бежать за очередной чашкой кофе, лучше обратить внимание на один из сортов чая.

При упадке сил диетологи рекомендовали вместо очередной чашки кофе заварить черный чай.

Черный чай не только содержит кофеин, но и обеспечивает дополнительные питательные вещества, которые могут помочь повысить уровень энергии, улучшить концентрацию внимания, пишет Eatingwell.

Повышает уровень энергии

Из всех сортов чая черный содержит наибольшее количество кофеина, поэтому, если вы ищете заряд энергии, черный чай - ваш лучший выбор.

Для сравнения, в зависимости от сорта в 240 мл чая содержания от 24 до 100 мг кофеина, а чашка кофе содержит от 90 до 120 мг кофеина.

Диетолог Кристин Драйер рекомендовала заваривать черный чай от 3 до 5 минут для достижения максимального эффекта. "Более длительное заваривание извлекает больше кофеина, но также может сделать чай более горьким", - объяснила она.

Способствовует спокойной бодрости

В отличие от кофе и энергетических напитков, которые могут вызывать нервозность, черный чай содержит аминокислоту L-теанин, которая нейтрализует некоторые негативные побочные эффекты кофеина. "L-теанин работает синергически с кофеином, способствуя спокойной бодрости и улучшая концентрацию внимания и когнитивные функции", - рассказала Драйер.

Исследования показали, что в сочетании кофеин и L-теанин могут помочь улучшить память, концентрацию и внимание. Исследования показали, что у любителей чая снижен риск когнитивных нарушений.

Содержит антиоксиданты

Черный чай является богатым источником антиоксидантов, которые помогают уменьшить хроническое воспаление и защитить от диабета 2 типа, болезней сердца. "[Антиоксиданты] борются со свободными радикалами в организме, что снижает вероятность развития многих хронических заболеваний в будущем", - сообщила диетолог Линдси Фенкл.

В частности, черный чай содержит теарубигин и катехины. Помимо противовоспалительного действия, эти антиоксиданты, как доказали исследования, связаны с пользой для здоровья клеток и профилактики заболеваний.

Улучшает здоровье сердца

Ежедневное употребление чая положительно связано с улучшением здоровья сердца. Полезность черного чая для сердца во многом обусловлена ​​высоким содержанием антиоксидантов, и он может быть еще более полезен, если его употреблять вместо сладких напитков.

Другие чаи для повышения энергии

Йерба мате – это чай южноамериканского происхождения, который, как показали исследования, улучшает когнитивные функции и концентрацию внимания. К тому же, некоторые исследования показали, что йерба мате оказывает положительное влияние на микробиом кишечника и иммунную систему, а также повышает уровень энергии и концентрацию внимания благодаря содержанию кофеина.

Зеленый чай содержит умеренное количество кофеина по сравнению с черным чаем - около 29 мг на порцию в 240 мл. Зеленый чай содержит L-теанин, который помогает обеспечить спокойную бодрость, а не резкий скачок энергии. Он также богат полифенолами и антиоксидантами. Ежедневное употребление зеленого чая связывают с пользой для памяти и исполнительных функций, особенно с возрастом.

Матча. Листья для матча выращиваются вдали от солнечного света, что приводит к более высокой концентрации антиоксидантов и кофеина по сравнению с обычным зеленым чаем. Матча также является более богатым источником питательных веществ. Типичная порция в 2–4 грамма содержит от 38 до 176 мг кофеина.

Белый чай изготавливается из "молодых" чайных листьев и не подвергается сильной обработке, что приводит к более высокой концентрации питательных веществ. Одна чашка содержит примерно от 6 до 55 мг кофеина. Белый чай содержит защитные антиоксиданты и помогает улучшить концентрацию внимания.

Ранее Институт исследований чая Китайской академии сельскохозяйственных наук выпустил обзор, в котором говоилось, что чай поддерживает здоровье многих систем организма, от мозга и сердца до мышечной силы с возрастом. Чай, особенно зеленый, помогает бороться с серьезными заболеваниями, поскольку чайные листья содержат полифенолы.

