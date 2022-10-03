Столичные власти заверили, что обеспечили все районные эвакуационные комиссии препаратом.

В КГГА прокомментировали информацию о сборе согласия родителей школьников на применение йодида калия. Власти Киева обеспечили все районные эвакуационные комиссии препаратами йода.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Комиссии отвечают за планирование, подготовку, организацию и, при необходимости, эвакуацию в своих районах. Если потребуется эвакуация, йодид калия будут выдавать населению, попавшему в зону загрязнения, на эвакуационных пунктах, в соответствии с рекомендациями медиков", - говорится в сообщении.

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При этом указано, что запасы йодида калия есть у Департамента здравоохранения КГГА, который в случае возникновения или угрозы возникновения радиационной опасности передаст его коммунальным учреждения здравоохранения и семейным врачам. Кроме того, йодид калия можно купить в аптеках.

В то же время в столичной городской администрации указали, что информация том, что в школы Киева якобы планируют передать препараты йода и выдавать учащимся – некорректна.

"Никаких распоряжений по сбору согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал. Напомним, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать "для профилактики", - подытожили киевские власти.

Угроза яденой катастрофы в Украине - что известно

По информации НАЭК "Энергоатом", российские оккупанты готовятся к провокации на Запорожской АЭС с выбросом радиации. В частности, они завезли 10 химических лабораторий в Мелитополь и планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

26 августа Минздрав заявил о том, что Украина обеспечит население препаратами защиты от радиации. Позже ведомство выпустило рекомендации относительно того, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий ядерной катастрофы.

30 августа стало известно, что ЕС поставит Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от потенциального радиационного облучения в случае аварии на Запорожской АЭС.

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