УНИАН разбирался, для чего нужен калия йодид и сколько его нужно пить йодид при радиации, а также чем его можно заменить

Российские оккупанты захватили одну из самых больших атомных электростанций Европы – Запорожскую АЭС. Захватчики подвергают угрозе ядерной аварии не только Украину, но и весь мир. При этом президент Российской Федерации Владимир Путин постоянно угрожает развязать ядерную войну.

На этом фоне многих украинцев интересует вопрос: "Как защититься от радиации при ядерном катастрофе?" Конечно же, все слышал про йодид калия.

УНИАН разбирался, сколько нужно пить йодид калия при радиации и чем его можно заменить

Для чего нужен калия йодид

Йодид калия используют для борьбы с дефицитом йода. Он нормализует синтез гормонов щитовидной железы трийодтиронина - Т3 и тироксина - Т4.

При ядерной катастрофе калия йодид позволяет предотвратить поглощение организмом человека радиоактивного йода. От радиации он препарат не защищает.

Сколько надо пить йодид калия

Калия йодид пьют лишь один раз по сигналу от правительства Украины или спасателей. Принимать йодид калия заранее также нельзя, потому что в этом случае он может быть не эфффективен.

Взрослым и детям старше двух лет – 125 мг. Детям до двух лет – 40 мг.

Внимание! Нобходимо заранее проконсультироваться с врачом о возможной реакции вашего организма на его применение, потому что можно серьезно навредить своему здоровью.

Кому нельзя пить калия йодид

Людям старше 40 лет принимать йодид калия нельзя. Дело в том, что с возрастом щитовидная железа перестает поглощать радиоактивный йод. В связи с этим йодид калия может нанести серьезный вред организму.

Кроме того, нельзя принимать препарат людям, которым удалили щитовидную железу.

Чем заменить йодид калия

Препарат специально раздают только в зонах поражения, поэтому самостоятельно его не стоит покупать, а тем более принимать!

Ближайшим аналогом йодида калия считается йодомарин. Его используют для профилактики накопления радиоактивного йода в щитовидной железе при вдыхании или при попадании в организм с едой.

Что пить при радиации и сколько: советы доктора Комаровского

"Первое, что происходит при радиоактивном заражении – выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. В связи с этим есть важное правило – принять в первые часы обычный йод. В этом случае щитовидная железа будет занята этим йодом и мы сможем ее уберечь от поражения. Это надо сделать надо, когда угроза реальна – в первые часы после объявления угрозы. Если выпить препарат в первые два часа, то защита в районе 90%, а если за полчаса до полчаса, то 100%", - отметил врач.

Доктор Комаровский также рассказал, какой йод и кому надо принимать.

Он напомнил, что в аптеках есть препарат, который называется калия йодид. В одной такой таблетке 250 мг – это профилактическая доза при радиации.

При угрозе радиоактивного поражения:

любой человек старше 2 лет должен немедленно принять 125 мг, то есть половину таблетки;

дети до 2 лет должны принять 40 мг, а это примерно 1/6 таблетки.

Чем заменить калия йодид? В этом случае Комаровский рекомендует использовать обычный раствор 5-% йода:

Если человек старше 14 лет, то необходимо выпить 40 капель 5-% йода, который желательно накапать в теплое молоко или воду и выпить за один раз. Детям от 5 до 14 лет – доза 20 капель. Детям младше 5-ти лет этот йод внутрь принимать нельзя. В этом случае йод можно нанести на кожу – "йодная сеточка".

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