Сейчас пограничник проходит реабилитацию, после чего планирует вернуться в строй.

Врачи из Чернигова и Киева спасли жизнь молодого украинского пограничника, который получил тяжелое ранение в первый день полномасштабного вторжение России в Украину.

О ранениях, лечении и планах на будущее старший лейтенант Виктор Деревянко рассказал журналистам телеканала "Суспільне. Чернігів", сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как рассказал украинский военный, 24 февраля, в 4.15 утра, рашисти с помощью дронов-камикадзе атаковали палаточный лагерь на украинско-белорусской границе в Черниговской области. Деревянко и еще шестеро его собратьев получили ранения. Трое из них были в тяжелом состоянии.

"Это просто счастье, что я выжил после такого", – признается пограничник.

Мужчина проснулся от резкой боли и взрыва фугаса, который сбросил первый дрон над палаткой украинских защитников. Из руки текла кровь, а взрывы становились все сильнее. Все, кто находился в палатке, спрятались под кроватями. Сам Виктор ввиду своего состояния не мог даже подняться с постели и сориентироваться в происходящем. Получилось встать только после третьего взрыва.

Как выяснилось позже, один осколок прошел насквозь через руку, другой попал в живот и вошел в левый желудочек сердечной мышцы.

В 5.30 того же утра к пограничникам приехала "скорая помощь" и Деревянко повезли в военный госпиталь Чернигова. Там и провели первое хирургическое вмешательство. Затем, в тот же день, мужчину доставили в Киевский госпиталь пограничников, где была сделана еще одна операция.

26 апреля раненого отвезли в Институт сердца, где решили вырезать осколок.

"После операции Тодуров (сердечно-сосудистый хирург, профессор, генеральный директор ГУ "Институт сердца" Минздрава Украины Борис Тодуров, - УНИАН) сказал, что осколок уже вошел в сердце. Что, мол, твое счастье, что приехал", - рассказал старший лейтенант.

Сейчас пограничник проходит реабилитацию, после чего планирует вернуться в строй.

"Буду служить Украине, пока не закончится война, пока не очистим нашу страну от этой нечисти. А потом... строить дом, создавать семью, все как у людей...", - говорит мужчина.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал историю жительницы Лимана Донецкой области - 35-летней Екатерины, которая в результате обстрела города россиянами 1 мая получила тяжелое ранение.

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