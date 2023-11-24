Китайские власти предоставили официальные разъяснения относительно волны тяжелой пневмонии в стране.

Китаем прокатилась волна случаев пневмонии, которая особенно сильно бьет по детям. Внезапный всплеск детской заболеваемости побудил Всемирную организацию здравоохранения отправить запрос в Пекин о подробностях. Как пишет Bloomberg, в ВОЗ опасаются, чтобы Китай не породил еще одну вирусную пандемию вроде "коронавируса".

Китайские СМИ сообщили, что некоторые из лучших педиатрических медицинских центров Китая переполнены больными детьми, а некоторым семьям приходится ждать по семь часов, чтобы обратиться к врачу. Китайские социальные сети также изобилуют фотографиями переполненных комнат ожидания и коридоров, а также детей, подключенных к капельницам.

В ответ на запрос ВОЗ о дополнительных данных власти Китая заявили, что рост количества больных связан с распространением давно известных возбудителей пневмонии – Mycoplasma pneumoniae, RSV, аденовируса и гриппа. Пекин уверяет, что никаких новых патогенов, которые были бы неизвестны до сегодняшнего дня, китайские медики не обнаружили.

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В свою очередь в ВОЗ заявили, что несколько высокий уровень заболеваемости не является чем-то уж слишком необычным. Пока что организация ограничивается стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции - носить маски, оставаться дома при появлении симптомов, регулярно мыть руки. Карантинные ограничения пока не входят в перечень рекомендаций.

Как отмечают специалисты, если китайские власти не врут, что причиной вспышки является бактерия Mycoplasma pneumoniae, новая пандемия планете не угрожает. В отличие от Covid, этот микроб хорошо известен и давно широко распространен во всем мире. Вспышки заболеваемости им и так происходят раз в несколько лет, но без таких трагических последствий, как было с коронавирусом.

Угроза от коронавируса

Как писал УНИАН, пока реальной проблемой остается COVID-19, который не только не исчез, но и постоянно мутирует. Японские ученые предположили, что поведение человека является одним из факторов, влияющих на появление новых штаммов.

В ноябре в Украине зафиксировали новый подвид штамма коронавируса "Омикрон", который называется "Арктур". Это произошло в Дубенском районе Ровенской области. Этот субвариант "Омикрона" впервые обнаружили в Индии в январе 2023 года, после чего он быстро распространился по миру.

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