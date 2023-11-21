Специалисты объяснили, как вирус мог использовать поведение человека в своих целях.

Японские ученые предположили, что поведение человека могло повлиять на появление и эволюцию новых штаммов COVID-19.

Как пишет Newsweek, исследование Нагойского университета Японии показало, что наше собственное поведение также могло способствовать этой эволюции. Ученые объяснили, что вирусы эволюционируют и те, у кого есть преимущества выживания - например, способность уклоняться от иммунитета - становятся доминирующим штаммом в генофонде. Одним из эволюционных компромиссов, который должны учитывать вирусы, является вирусная нагрузка.

Вирусная нагрузка – это количество вируса в каждом миллилитре жидкости организма инфицированного человека. Более высокая вирусная нагрузка означает, что вирус будет легче передаваться другим. Однако если вирусная нагрузка становится слишком высокой, люди могут стать слишком больными, чтобы передать инфекцию. Следовательно, вирусу необходимо найти идеальную середину, которая позволит ему хорошо передаваться, не убивая своего хозяина.

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Команда из Университета Нагои обнаружила, что варианты SARS-CoV-2, которые были наиболее успешными в распространении, имели более ранний и более высокий пик вирусной нагрузки с более короткой продолжительностью заражения. Они также быстрее развивались внутри хозяина, то есть человека, и приводили к увеличению доли бессимптомных инфекций.

Команда, возглавляемая Синго Ивами, предположила, что эти эволюционные изменения стали выгодны вирусу в результате поведения человека, который хотел ограничить передачу.

Ученые отметили, что как только мы узнаем, что заболели (обычно после того, как начали проявляться симптомы), большинство из нас самоизолируется на некоторое время. Однако, если бы вирус смог избежать обнаружения, то есть не вызывают никаких симптомов - хозяин никогда бы не узнал, что инфицирован, и свободно распространял бы инфекцию.

"Наше исследование показало, что поведение человека также может способствовать эволюции вируса более сложным образом, что указывает на необходимость переоценки эволюции вируса", - прокомментировал Ивами.

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