Врач рассказал, в какую руку следует колоть вакцину.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский, который может пойти в политику при одном условии, рассказал, в какую руку обычно делают прививки, в том числе и от коронавируса.

В эфире телеканала "Украина 24" врач объяснил, что правши получают укол в левую, левши - соответственно в правую.

"Если вы левша - вам уколют в правую. Просто, как правило, после инъекции рука может побаливать, поэтому обычно предлагают уколоть в левую, чтобы вам правую, рабочую оставить живой и здоровой, все очень просто. Не в рабочую руку вам колют", - сказал врач.

"Можно и в бедро уколоть, не вопрос... Ну, это удобно [в руку]... Почему, когда массово колют, всем надо снимать штаны и колоть туда?", - добавил он.

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По его словам, есть давнее решение о том, чтобы не колоть вакцины в ягодицы из-за наличия там большого количества жира.

"Вы можете нечаянно попасть в жировую ткань. Это замедлит эффект вакцины, может ее сделать практически неэффективной. В ягодице можно попасть в седалищный нерв, бывает его аномальное расположение", - сказал Комаровский.

Ранее врач рассказал, что обычные медицинские маски, которые используют многие, не защищают от штамма коронавируса "Омикрон".

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