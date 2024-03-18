При этом диетологи предупредили, что исключение нездоровой пищи из рациона может оказаться непростой задачей.

Десятилетия исследований показали, что продукты, которые подвергаются масштабному фабричному производству, такие как картофельные чипсы, печенье, покупные приправы и расфасованные закуски, вредны как для ума, так и для тела.

Диетолог Роб Хобсон назвал несколько конкретных нездоровых продуктов, которые он считает особенно вредными, пишет New York Post.

Сахарные хлопья для завтрака

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По словам Хобсона, с этого продукта не стоит начинать день. Он объяснил, что высокое содержание сахара в сочетании с мягкой текстурой позволяет легко переесть.

Некоторые сладкие злаки могут содержать большое количество питательных веществ, таких как клетчатка, витамин B или железо, но Хобсон утверждает, что менее сладкие злаки все же полезнее.

Мясные деликатесы

Обработанное мясо уже много лет пользуется плохой репутацией из-за огромного количества соли и жиров.

Хотя такие продукты, как бекон, хот-доги, говядина и салями, могут быть хорошим источником белка и частью сбалансированной диеты, чрезмерное употребление в пищу может принести больше вреда, чем пользы.

Фактически, по данным Национальной службы здравоохранения, употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника.

"Было доказано, что такие продукты, как ветчина и салями, увеличивают риск развития колоректального рака при чрезмерном употреблении", - сказал Хобсон.

Специалист предложил заменить обработанное мясо белками растительного происхождения или нежирной птицей, такой как курица или индейка.

Чипсы

По словам Хобсона, нет необходимости полностью исключать чипсы из рациона, но выбор более простых чипсов - лучший вариант. Обычные соленые чипсы обычно содержат меньше добавок, усилителей вкуса и эмульгаторов, объяснил он.

Кусочки сыра

Хобсон предложил использовать ломтики "настоящего" сыра, а не обработанные ломтики.

Молоко и молочные продукты являются хорошими источниками кальция и белка, и хотя сыр содержит кальций, он "насыщен эмульгаторами, которые придают им желаемую текстуру".

"Я бы посоветовал просто есть кусочки настоящего сыра, чтобы получить питательную пользу от более натурального, менее обработанного продукта", - сказал он, добавив, что лучше всего выбирать чеддер, фету и бри.

Газировка

Хобсон сказал, что ежедневное употребление газировки может повлиять на кишечные бактерии и привести к толерантности к глюкозе. Он посоветовал вообще исключить подобные напитки из рациона.

Фасованная выпечка

Упакованные торты, кексы и другие десерты содержат большое количество насыщенных жиров и сахара, а их длинный список ингредиентов, который, как объяснил Хобсон, содержит до пяти эмульгаторов наряду со стабилизаторами и желирующими агентами, способствует длительному сроку хранения.

"Я бы посоветовал выбрать более полезное сладкое лакомство, например, батончик из прессованных фруктов и орехов", - сказал он.

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