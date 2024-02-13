Что нельзя есть натощак, чтобы не навредить здоровью - рассказала врач-диетолог.

Завтрак - очень важный прием пищи, который может зарядить энергией на весь день или наоборот, вызвать тяжесть в желудке. Диетолог Людмила Гончарова рассказала УНИАН об идеальном "первом" напитке и том, какую реакцию может вызвать прием определенных продуктов. Запомните, что нельзя есть натощак, чтобы избежать плохого самочувствия.

Почему нужно пить воду с утра

Эксперт отметила, что вообще первым, что мы должны употребить утром, является вода. Ведь любой другой напиток изменяет кислотно-щелочной баланс.

Кислотно-щелочная среда - это баланс, при котором у нас поддерживается действие биохимических реакций. Если поступает какая-либо еда или любой напиток, он меняет этот кислотно-щелочной баланс.

Внезапная сладкая или кислотная среда утром раздражает слизистую и для организма человека это будет маленький стресс, объясняет Гончарова. Поэтому утром для хорошего самочувствия на протяжении дня врач советует выпить два стакана воды. При чем воду лучше пить в чистом виде, а не в кофе или чае.

Что нельзя есть утром на голодный желудок

Людмила Гончарова отмечает, что нет таких продуктов, которые на пустой желудок становятся токсином. Главное - сначала давать организму воду, а после этого можно есть завтрак.

Однако есть продукты, которые могут негативно повлиять на желудок, если съесть их первыми. Вот что нельзя есть утром натощак по словам диетолога:

Соленья . Натощак не стоит есть соленые огурцы, квашеную капусту подобные продукты. В них много солей и кислоты, которые нагружают слизистую.

. Натощак не стоит есть соленые огурцы, квашеную капусту подобные продукты. В них много солей и кислоты, которые нагружают слизистую. Острая и кислая пища . Ещё одна категория продуктов, которые вызывают напряжение слизистой с утра.

. Ещё одна категория продуктов, которые вызывают напряжение слизистой с утра. Цитрусы . Съеденные на пустой желудок грейпфруты или апельсины стимулируют выработку желудочной кислоты и могут вызвать изжогу.

. Съеденные на пустой желудок грейпфруты или апельсины стимулируют выработку желудочной кислоты и могут вызвать изжогу. Сладости и сладкие напитки . Десерты и сладкие газировка на завтрак приводят к набору веса и нарушают выработку инсулина.

. Десерты и сладкие газировка на завтрак приводят к набору веса и нарушают выработку инсулина. Алкоголь . Не стоит начинать утро со стакана вина. Спиртное натощак хуже переваривается организмом, а в кровь попадет больше токсинов.

В то же время есть виды завтраков, рекомендованные диетологом.

Что можно есть натощак

После двух стаканов воды Людмила Гончарова советуют есть утром натощак яйца или нежирное мясо, например, индейку. Также хорошим завтраком будет зерновая, пшенная или гречневая каша, к которой можно добавить ягоды. К соленым блюдам можно добавить сырые или чуть-чуть тушеные овощи.

Из напитков на завтрак лучше выпить смузи с зеленью, листьями салата, свежим огурцом, цуккини. Такой напиток, по словам диетолога, богат микро- и макроэлементами, полезными для желудка.

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