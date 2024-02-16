Это недорогая, легкая в приготовлении и очень вкусная закуска.

Кардиолог рассказала о своем любимом послеобеденном перекусе, который она рекомендует тем, кто хочет укрепить сердце.

Как пишет Parade кардиолог Сандья К. Баларам регулярно ест воздушный попкорн. "Эта закуска полезна для здоровья сердца, потому что в ней много клетчатки и мало калорий", - объяснила она. Хотя клетчатку считают питательной для кишечника, научные данные показывают, что клетчатка важна и для сердца. Диета с высоким содержанием клетчатки связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка может помочь снизить уровень "плохого" холестерина, что помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Как отметила Баларам, воздушный попкорн также имеет низкую калорийность. В одной чашке попкорна всего 31 калория. Низкокалорийные закуски полезны для здоровья сердца, поскольку потребление чрезмерного количества калорий может вызвать ожирение, которое является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Важно отметить, что не весь попкорн полезен, как воздушный. Некоторые виды попкорна, особенно попкорн, приготовленный в микроволновке, содержат большое количество натрия и насыщенных жиров, которые при чрезмерном употреблении вредны для здоровья сердца.

Кроме того, вместо того, чтобы добавлять в попкорн соль, лучше добавьте полезные для сердца специи и травы, такие как куркума, чеснок, фенхель или укроп.

"Введение правильного выбора продуктов питания в привычку приводит к снижению уровня сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут возникнуть в результате высокого кровяного давления, диабета 2 типа и ожирения", - сказала кардиолог.

"Обязательно сделайте здоровые закуски легкодоступными и поместите их в передней части холодильника", - посоветовала Баларам и добавила, что таким образом удасться избежать нездоровых перекусов.

Кардиолог отметила, что кроме попкорна полезным для сердца перекусом могут стать фрукты и овощи, йогурт, ореховая смесь, творог и яйца вкрутую.

Что касается того, каких закусок следует избегать или свести к минимуму, если вы хотите уделить приоритетное внимание здоровью сердца, доктор Баларам посоветовал избегать ультраобработанных продуктов. "К ним относятся... картофельные чипсы, крендели с солью, конфеты и шоколад. Другие продукты, которые могут быть вредны для вашего здоровья, включают сладкие напитки, фаст-фуд, такой как картофель фри и обработанное мяс", - отметила она.

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Чтобы предотвратить болезни сердца и их осложнения, особое внимание необходимо уделять здоровому питанию. Эксперты рекомендуют есть больше свежих фруктов, овощей и меньше обработанных продуктов.

А по словам основательницы Клиники профилактической кардиологии штата Миннесота Элизабет Клодас, секрет "здорового сердца" заключается в сбалансированном питании. Она привела в пример свой рацион, акцентируя, что он преимущественно состоит из фруктов, овощей, злаков, яиц и рыбы, но полностью исключает мясо.

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