На сегодня в Украине повреждено 881 лечебное учреждение, 139 полностью разрушены.

Врачи на временно оккупированных территориях Украины получают зарплаты в полном объеме, поскольку продолжают предоставлять услуги нашим гражданам.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко в эфире информационного телемарафона.

"По результатам 9 месяцев видим, что средняя зарплата выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом: сейчас средняя (зарплата - УНИАН) у врачей 24 тыс. грн, у среднего медицинского персонала - 16 тыс. Так же и на оккупированных территориях, мы оплачиваем нашим врачам зарплату, потому что они так же предоставляют услуги нашим гражданам", - сказал заместитель министра.

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По словам Яременко, министерство находится на постоянном контакте с руководителями учреждений здравоохранения с временно оккупированных территорий.

"На сегодня мы имеем понимание, что в части заведений есть остатки (лекарств – УНИАН), сформированные в январе-феврале. К сожалению, ситуация постоянно ухудшается, ведь доступа к препаратам нет. Однако, как только территория становится деокупированной, мы сразу направляем гуманитарные конвои, чтобы в больнице были все необходимые препараты", - отметил он.

Также Яременко сообщил, что в целом по стране на сегодня поврежден 881 объект учреждений здравоохранения, 139 полностью разрушены.

"Где полностью разрушены больницы, мы устанавливаем передвижные амбулатории и полевые госпитали. Как только идет деоккупация, сразу направляем туда лекарства, необходимое медицинское оборудование", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, врач Евгений Комаровский рассказал, что организм бережет человека - он не дает реагировать на войну так, как в первые дни. Поэтому то, что многие украинцы уже стали привыкать к боевым действиям, является нормальным.

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