В первом полугодии 2022 года средняя заработная плата врачей составила 21 тыс. грн (в 1,5 раза больше, чем в 2021 году), среднего медицинского персонала – около 15 тыс. грн (на 34% больше, чем в 2021 году).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.
"Самая высокая средняя заработная плата в учреждениях экстренной медицинской помощи: врачи – 27 тыс. грн, средний медицинский персонал – 20 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объем расходов на здравоохранение на 2022 год по общему и специальному фонду составляет в целом по сводным бюджетом 228,6 млрд грн (4,9% к ВВП).
По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в июле правительство получило грант в 1,7 млрд долл. от правительства США через механизм целевого фонда Всемирного банка, который был направлен на покрытие расходов общего фонда госбюджета для оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий.