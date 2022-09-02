Объем расходов на здравоохранение на 2022 год составляет почти 5% к ВВП.

В первом полугодии 2022 года средняя заработная плата врачей составила 21 тыс. грн (в 1,5 раза больше, чем в 2021 году), среднего медицинского персонала – около 15 тыс. грн (на 34% больше, чем в 2021 году).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.

"Самая высокая средняя заработная плата в учреждениях экстренной медицинской помощи: врачи – 27 тыс. грн, средний медицинский персонал – 20 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что объем расходов на здравоохранение на 2022 год по общему и специальному фонду составляет в целом по сводным бюджетом 228,6 млрд грн (4,9% к ВВП).

По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в июле правительство получило грант в 1,7 млрд долл. от правительства США через механизм целевого фонда Всемирного банка, который был направлен на покрытие расходов общего фонда госбюджета для оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Вас также могут заинтересовать новости: