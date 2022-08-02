Работу в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины не будут расценивать как сотрудничество с агрессором.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Общественному сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы уже несколько раз говорили и продолжаем повторять, что работа в больницах на временно оккупированных территориях не является сотрудничеством с агрессором. Это не будут расценивать как преступление и коллаборационную деятельность", - заявил Ляшко.
Он добавил, что правительство продолжает начислять и выплачивать зарплаты медикам, которые работают на этих территориях.
Министр также рассказал, что дефицита медицинских работников в Украине нет.
"За период войны из Украины, по официальной статистике, выехали 0,5% медицинских работников, по факту мы видим чуть больше, но эта цифра не превышает 2%", - отметил Ляшко.
Ранее УНИАН уже сообщал, что более 15 миллионов украинцев будут нуждаться психологической помощи вследствие войны.