Правительство продолжает начислять и выплачивать зарплаты медикам в тех регионах Украины, где РФ пытается установить свою оккупационную власть.

Работу в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины не будут расценивать как сотрудничество с агрессором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Общественному сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы уже несколько раз говорили и продолжаем повторять, что работа в больницах на временно оккупированных территориях не является сотрудничеством с агрессором. Это не будут расценивать как преступление и коллаборационную деятельность", - заявил Ляшко.

Он добавил, что правительство продолжает начислять и выплачивать зарплаты медикам, которые работают на этих территориях.

Министр также рассказал, что дефицита медицинских работников в Украине нет.

"За период войны из Украины, по официальной статистике, выехали 0,5% медицинских работников, по факту мы видим чуть больше, но эта цифра не превышает 2%", - отметил Ляшко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что более 15 миллионов украинцев будут нуждаться психологической помощи вследствие войны.

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