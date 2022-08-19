Вместе с тем, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны российских войск, город остается под контролем украинской армии.

С Авдеевки Донецкой области накануне тяжелой зимы и постоянных обстрелов в безопасный регион эвакуируют больницу.

Об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

"С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста", - заявил Барабаш.

Он отметил, что несмотря на интенсивные обстрелы со стороны российских войск город остается под контролем украинской армии.

Вместе с тем Барабаш призвал жителей эвакуироваться - в Умань, где переселенцев разместят.

"Надо ехать, зима не за горами, скоро в городе невозможно будет находиться", — сказал он.

Как рассказала пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона, в Авдеевке тяжелая ситуация, обстрелы из всех видов вооружения не прекращаются. Оккупанты буквально превратили город в руины.

"Действия оккупантов направлены на абсолютное уничтожение инфраструктуры", — подчеркнула она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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