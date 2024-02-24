По словам специалиста, эта рыба отлично подойдет тем, кто придерживается белковой диеты.

Благодаря доступной цене, мягкому вкусу и простоте приготовления тилапия стала одним из наиболее часто потребляемых видов рыбы. Хотя она является хорошим источником белка, а также ряда витаминов и минералов.

Кирра Браун, доктор медицинских наук рассказала, что нужно знать о тилапии, включая ее пользу для здоровья, пишет Health. Она отметила, что по сравнению с другими видами морепродуктов, такими как лосось и треска, тилапия стоит недорого, что делает ее доступным выбором для людей с ограниченным бюджетом.

Порция тилапии весом 3,5 унции содержит 26,2 грамма белка, что делает ее разумным выбором для тех, кто хочет увеличить потребление этого важного питательного вещества. Потребление большего количества белка может принести пользу здоровью от поддержания здоровой массы тела до поддержания здоровья костей.

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Морепродукты — богатый источник необходимых витаминов и минералов, таких как B12 и селен. А добавление тилапии в рацион может помочь удовлетворить потребности в этих важных питательных веществах, которые поддерживают общее состояние здоровья.

B12 необходим для неврологической функции, производства эритроцитов и многих других важных процессов в организме. Порция тилапии весом 3,5 унции покрывает 78% вашей ежедневной потребности в B12, что делает ее отличным выбором для поддержания здорового уровня этого важного витамина в крови.

Помимо витамина B12, тилапия является богатым источником селена, минерала, который действует в организме как антиоксидант, защищая клетки от окислительного повреждения, которое в противном случае может привести к хроническим заболеваниям, таким как неврологические заболевания и болезни сердца.

Поскольку тилапия - это пища, богатая белком, она может помочь избавиться от лишнего жира и поддерживать здоровый вес.

Что такое тилапия

Тилапия – общее название пресноводных рыб, принадлежащих к семейству цихлидовых. Существует около 100 видов тилапии, но нильская тилапия является одним из самых популярных видов.

В дикой природе тилапия живет в ручьях, прудах и озерах, но большая часть тилапии разводиться на специальных рыбных фермах.

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