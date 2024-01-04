Они отметили, что польз от таких диет мало, а вот ущерб здоровью можно нанести серьезный.

Эксперты в области похудения считают, что самые худшие диеты для здоровья включают сыроедение, низкоуглеводные планы и коктейли для похудения.

Согласно ежегодному рейтингу US News & World Report, сыроедение, состоящее из неподвергнутых термической обработке и необработанных продуктов, второй раз подряд названо худшим выбором для здорового питания, пишет Businessinsider.

Сыроедение получило самый низкий балл от экспертов организации среди 30 различных диет. Сыроедческая диета включает фрукты, сырые овощи, пророщенные или замоченные сырые зерна и бобовые, оливковое или кокосовое масло холодного отжима и часто предполагает употребление большого количества сока. Он также преимущественно растительного происхождения (хотя некоторые люди предпочитают включать в него сырую рыбу или сырое мясо, несмотря на риск для здоровья).

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Основным недостатком сыроедения является то, что из него исключаются полезные для здоровья продукты, в том числе хлеб, приготовленные овощи и вареная фасоль. Также может быть сложно получить все необходимые питательные вещества, такие как белок.

Еще одна проблема, связанная с сыроедением, заключается в том, что оно может содержать очень мало калорий, поскольку сырые продукты обычно менее калорийны, что может привести к нездоровой потере веса, включая потерю мышечной массы или плотности костей.

Наконец, по мнению группы экспертов, сыроедению может быть трудно следовать в долгосрочной перспективе, из-за чего сложно обедать вне дома или участвовать в общественных мероприятиях, на который подают еду.

Сыроедение также заняло последнее место в 2023 году, сместив кето-диету с нижней позиции.

Ранее эксперты считали кето-диету худшей диетой, которой следует придерживаться в течение нескольких лет. В этом году кето поднялась на 25-е место в общем рейтинге и заняла первое место по быстрому похудению. Недавние исследования показывают, что кето-диета может включать питательные продукты, такие как листовая зелень и полезные жиры, и может помочь при диабете и контроле веса.

Однако другая низкоуглеводная диета все же вошла в тройку худших. Диета Дюкана, занимающая 28-е место из 30, представляет собой план с высоким содержанием белка. Это диета с множеством сложных правил, из которых ведущие эксперты приходят к выводу, что они чрезвычайно ограничительны и могут даже быть небезопасными для некоторых людей. Кроме того, мало доказательств того, что это работает.

Также эксперты раскритиковали диеты на основе коктейлей. Они отметили, что хотя такие напитки, как протеиновые коктейли, и могут иметь место в здоровом рационе, они не обязательны для наращивания мышечной массы или похудения.

Другие новости о диетах

Ученые и врачи настоятельно рекомендуют средиземноморскую диету, богатую на орехи, рыбу, оливковое масло, овощи и фрукты. Специалисты утверждают, что она поможет не только похудеть, но и держать вес под контролем. К тому же она серьезно улучшит здоровье.

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