Они отметили, что нужно исключить из рациона все продукты, которые содержат добавленный сахар.

Диетологи назвали некоторые продукты, на которые лучше не смотреть в супермаркете, если вы задались целью похудеть.

Специалисты утверждают, что для достижения успеха нужно пересмотреть меню и выбросить из него 10 продуктов, пишет Eatthis.

Крем с ванилью и греческим йогуртом.

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Этот вариант йогурта и другие варианты с добавленным сахаром не помогают похудеть. Хотя этот йогурт содержит 11 граммов белка на порцию, он также содержит 21 грамм добавленного сахара. Этот тип сахара способствует набору веса.

Лучше взять йогурт с низким содержанием сахара или без него, который также содержит много белка. Он способствует снижению веса.

Круассан-сэндвич для завтрака

Хотя этот вариант замороженного завтрака удобен и содержит 13 граммов белка и 2 грамма клетчатки, он также содержит колоссальные 26 граммов жира - это является чрезмерным. Лучше приготовить сэндвич на завтрак из цельнозернового английского кекса, который содержит больше клетчатки, и выбрать белки, такие как яйца, сыр и ветчина, с гораздо меньшим содержанием жира. Добавьте фрукт в качестве гарнира, чтобы получить сбалансированную еду, которая будет способствовать достижению целей по снижению веса.

Хлопья

Миска хлопьев с молоком может стать быстрым и легким вариантом завтрака, но содержание сахара во многих хлопьях может серьезно замедлить прогресс потери веса. Хлопья содержат 16 граммов добавленного сахара всего в одной чашке и не содержат клетчатки. Они также содержат всего 2 грамма белка и состоят из пищевых красителей и консервантов. Хотя хлопья могут быть частью диеты для похудения, выберите вариант с низким содержанием сахара и сочетайте его с источником белка.

Кока-Кола

Кока-кола - не единственная, которую следует избегать, пытаясь похудеть. Большинство газированных напитков имеют схожий профиль питательных веществ: на бутылку в 20 унций приходится более 50 граммов сахара.

Поищите диетические варианты и те, которые сделаны со стевией, более здоровым подсластителем с нулевой калорийностью.

Кофейный напиток Frappuccino Mocha

Готовый кофе может содержать удивительное количество добавленного сахара. Этот вариант содержит 47 граммов добавленного сахара - больше, чем многим людям следует съедать за целый день.

Лучше пить черный кофе - он содержит мало калорий, и добавление молока не сильно изменит ситуацию. В чайной ложке сахара содержится всего 4 грамма сахара, что делает его гораздо более полезным для похудения.

Классический белый хлеб

Такой хлеб не поможет похудеть. Хотя этот продукт имеет относительно низкую калорийность на ломтик, он содержит добавленный сахар и минимальное количество клетчатки и белка. Это означает, что он не такой сытный, как другие варианты хлеба, и может оставить вас голодным вскоре после еды.

Вместо белого хлеба выбирайте цельнозерновой. Сорт, который содержит не менее 3 граммов клетчатки на ломтик, несколько граммов белка и без добавления сахара.

Скиттлс

Это сладкое лакомство, известное во всем мире, является концентрированным источником пустых калорий. Поскольку на порцию добавлено 45 граммов сахара, а клетчатка и белок отсутствуют, питательная ценность здесь невелика.

Лучше взять орехи в черном шоколаде или кусочек черного шоколада.

Снеки для завтрака

Употребление в пищу продуктов, которые состоят из пустых калорий, таких как эти батончики, означает, что вскоре после еды вы снова будете голодными, что может привести к перееданию в течение дня. Не говоря уже о том, что добавленный сахар повысит вероятность набора веса. Если батончики - это для вас легкий вариант еды и перекуса, ищите тот, который содержит не менее 8 граммов белка, 3 грамма клетчатки и менее 5 граммов добавленного сахара.

Фруктовые закуски

Они являющиеся обычной закуской во многих готовых ланчах, но не принесут пользы целям по снижению веса. Почти все ее калории поступают из добавленного сахара.

Лучше взять порцию свежих фруктов. Она содержит примерно такое же количество калорий, а также несколько граммов клетчатки. Кроме того, вы можете взять упаковку орехов на 100 калорий или насладиться сыром с таким же количеством калорий и лучшим составом питательных веществ.

Клубничный смузи с парфе

В последние годы популярность смузи в бутылках приобрели популярность. Но во многих из них есть добавленный сахар - это примерно 28 граммов.

Лучше приготовить смузи самостоятельно без добавления сахара. Сочетание замороженных фруктов, простого греческого йогурта, воды и семян чиа в блендере позволяет получить гораздо более полезный смузи, который с большей вероятностью будет способствовать достижению целей по снижению веса.

Другие новости о диетах

Ученые и диетолого всего мира рекомендуют практиковать средиземноморскую диету. Она помогает похудеть и держать вес под контролем. Также она способна значительно улучшить состояние здоровья.

Такая диета полезна за счет включения в рацион орехов, рыбы, оливкового масша, большого колиечства овощей и фруктов.

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