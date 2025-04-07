Ежедневное употребление зеленого чая считается безопасным. Рекомендуется употреблять до 8 чашек в день.

Зеленый чай содержит высокий уровень антиоксидантов и биоактивных соединений, которые могут способствовать укреплению здоровья несколькими способами.

1. Добавленные антиоксиданты

Зеленый чай имеет высокую концентрацию антиоксидантов, которые отвечают за пользу напитка для здоровья. Чай богат антиоксидантами, называемыми полифенолами - натуральными соединениями, которые уменьшают воспаление, защищают от окислительного стресса и предотвращают повреждение клеток, пишет Verywellhealth.

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2. Защита сердечно-сосудистой системы

Употребление зеленого чая может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск сердечного приступа и инсульта. Обзор 31 исследования показал, что зеленый чай связан со значительным снижением общего холестерина и "плохого" холестерина.

Доказано, что противовоспалительные соединения зеленого чая расслабляют кровеносные сосуды и уменьшают сосудистое воспаление.

Оптимальное количество ежедневного потребления зеленого чая для здоровья сердца неизвестно. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что употребление 3–5 чашек зеленого чая в день в сочетании со здоровой диетой связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 41%.

3. Улучшение здоровья мозга

Зеленый чай полезен для здоровья мозга за счет улучшения настроения, снижения стресса и улучшения когнитивных функций, защиты от возрастного снижения когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваний.

Исследования показывают, что катехины в зеленом чае борются со свободными радикалами, защищают нейроны (клетки мозга) от повреждений и задерживают или предотвращают гибель этих клеток. Катехины могут защищать от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и болезнь Паркинсона.

Одно исследование показало, что употребление зеленого чая может снизить риск возрастного снижения когнитивных функций на 64% после корректировки факторов риска, которые могут влиять на когнитивные функции, таких как возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания.

4. Улучшенный метаболизм

Несколько исследований, изучающих связь между потреблением зеленого чая и потерей веса, показали, что кофеин и катехины в зеленом чае могут ускорить обмен веществ и помочь похудеть.

5. Регулируемый уровень сахара в крови

Исследования показывают, что зеленый чай может защищать от диабета 2 типа, регулируя уровень сахара в крови и улучшая резистентность к инсулину.

6. Улучшение здоровья полости рта

Обзор влияния зеленого чая на здоровье полости рта пришел к выводу, что полифенолы в зеленом чае играют полезную роль в профилактике заболеваний пародонта (десен) и полости рта. Считается, что антиоксидантные, противовоспалительные и антибактериальные свойства зеленого чая и экстракта зеленого чая улучшают здоровье полости рта.

7. Более крепкие кости

Употребление зеленого чая может поддерживать здоровье костей, снижая потерю костной массы и увеличивая плотность костей. Исследования показывают, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут положительно влиять на метаболизм костей, стимулируя их формирование.

Побочные эффекты зеленого чая

Ежедневное употребление зеленого чая считается безопасным. Однако из-за содержания кофеина рекомендуется употреблять не более 8 чашек в день.

Употребление большего количества чая, чем рекомендовано, может вызвать побочные эффекты, связанные с избытком кофеина, такие как:

дрожь/беспокойство

бессонница

головная боль

головокружение

учащенный сердечный ритм

обезвоживание

частое мочеиспускание

Побочные эффекты, связанные с добавками экстракта зеленого чая, включают:

тошнота

запор

расстройство желудка

повышенное артериальное давление

Другие новости о зеленом чае

Ранее УНИАН писал, что женщина пила зеленый чай 30 дней подряд и полезные свойства этого напитка изменили ее жизнь. Она опробовала пить зеленый чай в качестве основного источника кофеина в течение месяца - утром и после обеда - и рассказала о результатах ежедневного "ритуала".

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