Зеленый чай содержит высокий уровень антиоксидантов и биоактивных соединений, которые могут способствовать укреплению здоровья несколькими способами.
1. Добавленные антиоксиданты
Зеленый чай имеет высокую концентрацию антиоксидантов, которые отвечают за пользу напитка для здоровья. Чай богат антиоксидантами, называемыми полифенолами - натуральными соединениями, которые уменьшают воспаление, защищают от окислительного стресса и предотвращают повреждение клеток, пишет Verywellhealth.
2. Защита сердечно-сосудистой системы
Употребление зеленого чая может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск сердечного приступа и инсульта. Обзор 31 исследования показал, что зеленый чай связан со значительным снижением общего холестерина и "плохого" холестерина.
Доказано, что противовоспалительные соединения зеленого чая расслабляют кровеносные сосуды и уменьшают сосудистое воспаление.
Оптимальное количество ежедневного потребления зеленого чая для здоровья сердца неизвестно. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что употребление 3–5 чашек зеленого чая в день в сочетании со здоровой диетой связано с уменьшением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 41%.
3. Улучшение здоровья мозга
Зеленый чай полезен для здоровья мозга за счет улучшения настроения, снижения стресса и улучшения когнитивных функций, защиты от возрастного снижения когнитивных способностей и нейродегенеративных заболеваний.
Исследования показывают, что катехины в зеленом чае борются со свободными радикалами, защищают нейроны (клетки мозга) от повреждений и задерживают или предотвращают гибель этих клеток. Катехины могут защищать от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и болезнь Паркинсона.
Одно исследование показало, что употребление зеленого чая может снизить риск возрастного снижения когнитивных функций на 64% после корректировки факторов риска, которые могут влиять на когнитивные функции, таких как возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания.
4. Улучшенный метаболизм
Несколько исследований, изучающих связь между потреблением зеленого чая и потерей веса, показали, что кофеин и катехины в зеленом чае могут ускорить обмен веществ и помочь похудеть.
5. Регулируемый уровень сахара в крови
Исследования показывают, что зеленый чай может защищать от диабета 2 типа, регулируя уровень сахара в крови и улучшая резистентность к инсулину.
6. Улучшение здоровья полости рта
Обзор влияния зеленого чая на здоровье полости рта пришел к выводу, что полифенолы в зеленом чае играют полезную роль в профилактике заболеваний пародонта (десен) и полости рта. Считается, что антиоксидантные, противовоспалительные и антибактериальные свойства зеленого чая и экстракта зеленого чая улучшают здоровье полости рта.
7. Более крепкие кости
Употребление зеленого чая может поддерживать здоровье костей, снижая потерю костной массы и увеличивая плотность костей. Исследования показывают, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут положительно влиять на метаболизм костей, стимулируя их формирование.
Побочные эффекты зеленого чая
Ежедневное употребление зеленого чая считается безопасным. Однако из-за содержания кофеина рекомендуется употреблять не более 8 чашек в день.
Употребление большего количества чая, чем рекомендовано, может вызвать побочные эффекты, связанные с избытком кофеина, такие как:
- дрожь/беспокойство
- бессонница
- головная боль
- головокружение
- учащенный сердечный ритм
- обезвоживание
- частое мочеиспускание
Побочные эффекты, связанные с добавками экстракта зеленого чая, включают:
- тошнота
- запор
- расстройство желудка
- повышенное артериальное давление
Другие новости о зеленом чае
Ранее УНИАН писал, что женщина пила зеленый чай 30 дней подряд и полезные свойства этого напитка изменили ее жизнь. Она опробовала пить зеленый чай в качестве основного источника кофеина в течение месяца - утром и после обеда - и рассказала о результатах ежедневного "ритуала".