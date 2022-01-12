Это первая транспортировка полицейским вертолетом донорского органа во Львовской области.

Полицейский вертолет транспортировал из Винницы во Львов донорскую печень для пересадки 11-летней девочке.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что полицейский вертолет преодолел расстояние почти 400 километров за 1,5 часа и "шансы спасти девочке жизнь выросли в разы".

"Транспортировка донорской печени на вертолете из Винницы во Львов состоялась в рамках программы аэромедицинской эвакуации, которая реализуется на Львовщине по инициативе Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения Украины. Орган предназначен для пересадки 11-летней девочке, которую прооперируют во Львовской городской больнице скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В Нацполиции напоминают, что в марте 2021 года было создано Единое аэромедицинское пространство, в пределах которого осуществляется аэромедицинская эвакуация больных в критическом состоянии или тяжело травмированных в ДТП или в результате несчастных случаев лиц, а также авиационные транспортировки органов для трансплантации.

"За полгода работы инициативы санавиация МВД осуществила на Львовщине уже более 40 вылетов. Однако это первая транспортировка донорского органа, осуществленная в рамках этой программы в области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале января президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому все пересадки органов в Украине будут бесплатными.

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