В среду в нашей стране от COVID-19 умерли свыше 750 человек.

В среду, 17 ноября, коронавирус в Украине COVID-19 нашли у 20 591 человека, госпитализированы 3 907 заболевших.

На протяжении суток от коронавируса скончались 752 человека, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

По данным ведомстве, в среду выздоровели 19 633 пациента.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 18 ноября:

Общее количество заболевших – 3 284 008 человек;

Общее количество выздоровевших – 2 704 217 человек;

Общее количество умерших – 79 506 человек;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов на COVID-19 – 15 348 780.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в этом же месяце в Украине ввели карантин.

Ранее стало известно, что 16 ноября COVID-19 в нашей стране диагностирован у 18 668 человек, умерли 769 инфицированных, выздоровели 20 211 пациентов, а были госпитализированы – 4 468.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк