Технология производства Novavax отличается от остальных используемых в мире вакцин.

Американская компания Novavax заявила о получении первого разрешения на использование ее вакцины от COVID-19.

Первой страной мира, давшей разрешение на экстренное использование вакцины от COVID-19 разработчика Novavax, стала Индонезия, сообщает Deutsche Welle.

В пресс-релизе Novavax отмечено, что вакцину будет производить Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute of India), в Индонезии препарат будет реализовываться под названием COVOVAX.

Вакцина Novavax вводится двумя дозами, для хранения не требует сверхнизкой температуры. Технология ее производства отличается от мРНК вакцин против коронавируса, которые сейчас широко используются в мире: в ее основе - копии спайк-протеинов, или так называемых "шипов" коронавируса, воспроизведенные в лаборатории.

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"Это первое в мире разрешение регулятора на использование вакцины на основе протеина, выданное после третьей фазы клинических исследований, продемонстрировавших эффективность и безопасность", - отметили в компании и добавили, что ожидают принятия разрешений в других странах "в ближайшие недели и месяцы".

В июне компания Novavax объявила, что общая эффективность препарата достигает 90,4%, а в 100% случаев вакцина защищает от среднего и тяжелого течения заболевания.

Как сообщила компания в октябре, запуск производства препарата задержался, в том числе из-за нехватки сырья, однако проблема решена и планируется производство 150 миллионов доз в месяц до конца года благодаря партнерству с индийскими, южнокорейскими и японскими заводами. Novavax подала заявки на разрешения в Великобритании, Евросоюзе, Канаде, Австралии, Индии и Филиппинах.

В мае этого года в то время министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что летом Украина ожидает поставки 10 млн законтрактованных доз вакцины Novavax от Института сыворотки крови Индии. Впрочем, в августе новый глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что контракт с поставщиком расторгли, потому что Институт не выполнил свои обязательства.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации против COVID-19. В настоящее время прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее.

На сегодняшний день более 7,4 млн украинцев полностью иммунизированы от коронавирусной болезни.

На сегодня более 7,4 млн украинцев полностью иммунизированы от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в мире: что известно

Автор: Виктория Токарева