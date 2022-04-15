Ляшко подчеркнул, что уничтоженные больницы восстановить невозможно. Вместо них нужно будет возводить новые.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, сколько больниц российские оккупанты уничтожили во время войны против Украины. Он отметил, что полностью разрушены 22 больницы, а вот 308 имеют разную степень повреждений.

В интервью с Аллой Мазур Ляшко подчеркнул, что уничтоженные больницы восстановить невозможно. Вместо них нужно будет возводить новые.

Министр здравоохранения добавил, что уровень повреждений в остальных 308 больницах разный. У некоторых просто выбито стекло, а у некоторых – разрушены стены. Но большинство из них можно будет восстановить после проведения определенной экспертизы.

В то же время он рассказал, что посещал с визитом Чернигов. В одной из больниц, в которую тоже атаковали российские захватчики, визуально незначительные повреждения. Но шахты лифтов перекошены, поэтому они не работают. Поэтому в операционную больных приходится поднимать буквально на плечах.

Что касается Луганщины, то там нет ни одной больницы, которая не имела бы хоть каких-то повреждений. Но в области медицинские работники продолжают свою работу.

Виктор Ляшко добавил, что там, где ведутся активные боевые действия, гражданская медицина не может работать. Зато в те регионы привлечены военные медики. Они забирают раненых, тяжелобольных и доставляют туда, где безопаснее и могут спасти жизнь.

Напомним, Ляшко рассказал, в регионах, где ведутся активные боевые действия, медицинская помощь оказывается раненым на первом этапе теми больницами, которые есть рядом, а затем эвакуируют туда, где делают операции, и далее отправляют на реабилитацию.

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