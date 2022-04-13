Парня транспортировали в госпиталь Массачусетского университета.

Жителя Мариуполя 16-летнего Ивана, который получил ранение во время ракетно-бомбового удара российских оккупантов, отправили на лечение и реабилитацию в США.

Парня транспортировали в госпиталь Массачусетского университета, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Сначала Иван попал в реанимацию Днепропетровской больницы, где несколько дней ему оказывали интенсивную терапию. Затем бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровщины, Винницкой области и Львовщины транспортировали пациента к границе с Польшей.

Там к спасению парня присоединились польские медики. В Кракове экстренно приняли тяжелого пациента стабилизировали состояние ребенка и подготовили к перелету в США.

"12 апреля специальный медборт из аэропорта Балице доставил парня в сопровождении мамы Майи на длительное лечение и реабилитацию в США. Команда госпиталя взяла под свою опеку нашего тяжелого пациента. Благодарны за помощь коллегам", – сообщила Микичак.

К самолету пациента сопровождал украинский генеральный консул Вячеслав Войнаровский, который в течение нескольких дней помогал в Кракове маме парня.

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