Многие медработники были уволены, или не могут выполнять свои обязанности.

В Украине закрылась половина аптек, а многие медработники уволились или не могут выполнять свои обязанности.

Об этом в Twitter сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также в отчете ВОЗ говорится, что около 1000 медицинских учреждений находятся в непосредственной близости от зон боевых действий, что делает оказание помощи людям почти невозможным.

В связи с этим, как отметили в Организации, доступ украинцев к лекарствам, медицинским учреждениям и медицинским работникам ограничен или отсутствует. В ВОЗ подчеркнули, что война затрудняет получение базовых медицинских услуг населением.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что медицинская система Украины перешла на военные рельсы, чтобы украинцы не страдали от отсутствия медицинских препаратов и повышения цен.

А 29 марта глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предупредил украинцев о возможном повышении цен на медпрепараты вследствие колебания курса валют и инфляции.

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