Виктор Ляшко объяснил, почему лекарства исчезали из аптек Украины.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину появились проблемы с лекарствами в аптеках. Однако, как заверил министр здравоохранения Виктор Ляшко, речь идет не об отсутствии лекарств, а о проблемах с их доставкой именно в аптеки.

Как рассказал Ляшко в интервью с Аллой Мазур, на сегодня очередей в аптеках нет, как и проблем с препаратами на территории Украины.

"Даже если определенный склад был разбомблен, мы успели сделать то, что должны были сделать – мы распылили лекарственные препараты по различных складах. Поэтому такой критической ситуации, когда выведен из строя один склад, и это повлияло на обеспеченность – это не так", – заявил Ляшко.

Однако проблема остается, как доставить лекарство в аптеки.

"Проблема в логистике. С довозом тяжело, потому что есть боевые действия, разрушены мосты, не вышли определенные работники, блокпосты", – рассказал Ляшко.

По его данным, если раньше за один день можно было доставить лекарство в одну или даже две области, то теперь на одну область приходится тратить по два – три дня. Именно это и влияет на то, успевают ли аптеки обновить ассортимент лекарств.

По словам Ляшко, причин для исчезновения лекарств из аптек было несколько:

люди массово бросились покупать необходимые лекарства в первый день войны. И на некоторые лекарства на пятый день был выбран трехмесячный запас, который был в аптеках.

аптеки у себя формируют этот трехмесячный запас лекарств, а во время боевых действий часть из них закрылась. Поэтому и необходимые лекарства были выведены из обращения. А из-за проблем с логистикой доставить новые лекарства в другие аптеки заняло много времени.

Сейчас Минздрав работает над тем, чтобы обеспечивать необходимым лекарством те города и села, которые освободили из российской оккупации.

Напомним, по данным ВОЗ с начала войны в Украине закрылась половина аптек.

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