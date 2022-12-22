Женщина заразилась редкой болезнью через укус комара.

В одном из медучреждений Луцка у пациентки удалили 20-сантиметрового паразита из опухоли в груди. Об этом сообщает Волынский областной центр контроля и профилактики болезней.

Гельминта обследовали и обнаружили возбудитель дирофиляриоза. Как сообщается, это третий случай этого заболевания в области в текущем году. Заражение произошло вследствие укуса комара.

Оказалось, что летом женщина выезжала в Польшу на сельскохозяйственные работы, где вероятно и произошел укус. Уже в сентябре она заметила незначительное неболезненное уплотнение в области молочной железы и обратилась за медицинской помощью. Как сообщается, сейчас больная чувствует себя удовлетворительно.

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Справка УНИАН. Дирофиляриоз - опасное гельминтозное заболевание собак и кошек (иногда - людей). Заражение происходит через укус комаров, которые вместе с кровью переносят личинкоу гельминта.

Проявления заболевания зависят от локализации паразита, в большинстве случаев появляется опухоль, пациенты ощущают зуд, ощущение движения под кожей и отмечают миграции гельминта.

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