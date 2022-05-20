Харьковская областная клиническая травматологическая больница оказалась в одной из самых обстреливаемых частей Харькова, но ни на миг не прекращала работы.

Почти три месяца полномасштабной войны РФ против Украины наши врачи ежедневно спасают украинцев от осколков снарядов и пуль, помогают тем, кто травмировался под завалами укрытий или убегая от опасности.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали историю одного из медиков - Владимира Купина - заведующего ортопедо-травматологического отделения Харьковской областной клинической травматологической больницы, который от начала полномасштабного вторжения рашистов вместе с большинством своей команды остался жить на работе, работать и помогать пациентам.

Лечебное заведение врача Купина оказался в одной из наиболее обстреливаемого частей Харькова – линия фронта проходила совсем рядом, – но ни на миг не прекращало работы. Уже в первые дни полномасштабной войны харьковская больница пострадала от обстрелов – в здании выбило много окон, частично были повреждены палаты. Врачам приходилось прикрывать окна одеялами, ведь на улице была минусовая температура.

Медики круглосуточно находились в больнице в течение 82 суток и только с середины мая могли при желании ночевать дома.

"Как все мы с самого начала войны восхищались нашим народом, нашими защитниками, так я восхищаюсь своими коллегами, – говорит Купин. - Кое-кто из команды некоторое время жил в больнице с детьми, и все равно продолжал выполнять свою работу".

По словам медика, война изменила все. Чаще всего обращались пациенты с минно-взрывными травмами: как военные, так и гражданские. Среди последних значительно увеличилось пожилых людей - спасаясь от обстрелов, они бежали, часто падали, травмировались, ломали конечности. Они так же страдали от боли, не могли двигаться, и им также оказывали медицинскую помощь.

На вопрос, о чем он мечтает, Купин отвечает: "Больше всего я мечтаю о мире, чтобы прекратились бомбежки и стрельба. Хочется, чтобы вернулись семьи, хочется обнять жену, детей. Я во время войны стал дедушкой – хочу познакомиться с внучкой, ведь ее эвакуировали, и мы видимся только по видеосвязи".

Харьков возвращается к жизни после обстрелов

Как ранее сообщал УНИАН, городской голова Игорь Терехов подтвердил, что российские оккупанты оказались неспособными взять штурмом Харьков и покинули окрестности города.

В связи со стабилизацией ситуации в Харькове 16 мая запустили общественный транспорт, включая трамваи, троллейбусы и автобусы. Первые две недели проезд у них бесплатный.

При этом Терехов указал, что метрополитен в городе также готовится к возобновлению работы. Открытие возможно в ближайшие пару недель. Людей, для которых подземка стала домом, расселяют. Также уже заработал харьковский автовокзал.

После нескольких дней тишины российская армия в ночь на 20 мая обстреляла несколько районов Харькова.

Напомним, накануне УНИАН писал о том, как медики из Чернигова переживали самые тяжелые моменты войны.

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