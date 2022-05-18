Многие из медиков буквально жили на станции ЭМП - возвращаться было некуда.

Врачи экстренной помощи Чернигова во время активных боевых действий в регионе в феврале и марте храбро удерживали медицинский фронт. 42 дня им приходилось работать в чрезвычайно сложных условиях.

Как рассказала заведующая учебно-тренировочным отделом Черниговского областного Центра ЭМП и врач медицины неотложных состояний Екатерина Клепалова, российские оккупанты начали обстреливать Чернигов уже на второй день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, говорится в сообщении "Всеукраинского совета реанимации" в Facebook.

По ее словам, уже 26 февраля снаряд попал в помещение станции ЭМП в городе, где располагалась диспетчерская 103. Из-за этого все медики переехали на вторую станцию ЭМП. Многие там и жили, потому что возвращаться было некуда.

"Что я сразу заметила – наши вчерашние студенты-медики повзрослели за считанные дни. Они мужественно выезжали на все вызовы под обстрелами, а кто оставался на станции, тот готовил для всех коллег пищу. Представляете, разводили костер и варили на кирпиче супы, каши и даже борщ! Иногда я ловила себя на этой дикой мысли – на дворе XXI век, а мы разводим костер и собираем талую воду", – рассказывает Клепалова.

По ее словам, 25 февраля медики забирали в госпиталь военного с судорогами. Тогда врачи оказались в эпицентре российского обстрела. Тогда впервые научились, что надо делать в таких условиях: упасть на землю и по возможности добраться до ближайшего безопасного места.

"Что мне лично было труднее всего? Наверное, когда мы выезжали по наших военных. Совсем юные парни, молодые мужчины – все такие красавцы, мужественные, храбрые... И когда ты смотришь им в глаза и как врач, понимаешь, что травмы несовместимы с жизнью, то сердце кровью обливается", – поделилась Клепалова.

В апреле российские оккупанты отступили от Чернигова. Город начинает оживать, но медики "экстренки" до сих пор не могут привыкнуть к выездам без обстрелов.

Как писал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

С первых дней вторжения в Чернигове и области шли ожесточенные бои. На Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Масштаб разрушений в Черниговской области достаточно велик, на восстановление понадобится "не месяц и не два".

В начале апреля ВСУ освободили Черниговщину от оккупантов. Сейчас проходит разминирование территорий региона, которые были временно захвачены. Угроза ракетных ударов по области сохраняется.

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