При этом у украинцев, несмотря на восьмой месяц войны, все еще хватает физических и моральных сил жить в сложных условиях, работать, помогать, воевать.

По состоянию на сегодня в разрезе уровня жизнестойкости украинцы страдают от усталости и недостатка полноценного сна.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Больше всего сегодня украинцы страдают от усталости (только 34% ее не испытывают) и недостатка полноценного сна (только 47% имеют полноценный сон). Такие реакции организма являются естественными для стресса и при этом достаточно изнурительными. Несмотря на это, другие эмоциональные и моральные показатели граждан - в лучшем состоянии. С апреля наблюдается снижение показателей нормального питания, в то же время растут показатели полноценного сна. И это позволяет удерживать относительный баланс поддержания физического здоровья", - говорится в результатах опроса.

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Отмечается, что в региональном разрезе в этом исследовании не наблюдается существенных различий по интегральному показателю. В то же время заметен существенный разрыв между индексом физического здоровья (относительно более низкий уровень) и психологической устойчивости (относительно более высокий уровень) у жителей юга.

"Динамика индекса жизнестойкости несколько улучшилась. У украинцев, несмотря на восьмой месяц войны, все еще хватает физических и моральных сил жить в сложных условиях, работать, помогать, воевать", - отметили в соцгруппе "Рейтинг".

Также сообщается, что в спокойном и очень спокойном состоянии находятся 24% украинцев. В напряженном и очень напряженном – 40% - это относительно невысокий показатель для военного времени.

"Напряженность растет с возрастом, потому что, вероятно, сужаются возможности позаботиться о себе, материальные и другие ресурсы. Также она чаще присуща женщинам (вероятно, из-за более высокой чувствительности и необходимости заботиться не только о себе, а и о детях) и лицам, которые меняли место жительство, – необходимость адаптации к новому месту, ситуация неопределенности, изменение привычных условий жизни значительно повышают стресс. Наиболее истощенными чувствуют себя респонденты самого младшего и старшего возраста; женщины; жители с востока и запада страны; те, кто не работает или на пенсии; сменили свое место жительства; а также те, кто имеют родственников на войне.

Мониторинг эмоциональных состояний, уровня жизнестойкости и психологического истощения с марта по октябрь 2022 года показал, что в целом украинцы смогли удержать и стабилизировать свое психологическое и эмоциональное состояние, обрести достаточную компетентность в преодолении стрессовых событий военной жизни. "Группами риска остаются молодые люди, старшие по возрасту, женщины и те, кто потерял работу", - говорится в опросе.

*** Опрос проведен в течение 8-9 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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