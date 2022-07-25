Обновлен чеклист факторов, которые влияют на сердечно-сосудистую систему.

Неинфекционные заболевания стали основной причиной преждевременной смерти в Украине. Чаще всего жизни украинцев обрывались из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным исследования STEPS, именно сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 65,8% от всех смертей по какой-либо причине в 2012 году, а в 2017 - 67,0%.

"В то же время большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни", - отмечают специалисты.

Американская ассоциация сердца обновила чеклист факторов, которые влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы:

здоровый сон;

никотин;

физическая активность;

питания;

вес;

уровень глюкозы и холестерина в крови;

показатели артериального давления.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине в период с января по ноябрь 2021 года умерли почти 650 тысяч человек, больше всего смертей произошло из-за ишемической болезни сердца. При этом третьей наиболее распространенной причиной смерти украинцев стали цереброваскулярные болезни. При этом на втором месте смерти, причиненные коронавирусом COVID-19 и его последствиями.

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