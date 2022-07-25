Неинфекционные заболевания стали основной причиной преждевременной смерти в Украине. Чаще всего жизни украинцев обрывались из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным исследования STEPS, именно сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 65,8% от всех смертей по какой-либо причине в 2012 году, а в 2017 - 67,0%.
"В то же время большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни", - отмечают специалисты.
Американская ассоциация сердца обновила чеклист факторов, которые влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы:
- здоровый сон;
- никотин;
- физическая активность;
- питания;
- вес;
- уровень глюкозы и холестерина в крови;
- показатели артериального давления.
Как ранее сообщал УНИАН, в Украине в период с января по ноябрь 2021 года умерли почти 650 тысяч человек, больше всего смертей произошло из-за ишемической болезни сердца. При этом третьей наиболее распространенной причиной смерти украинцев стали цереброваскулярные болезни. При этом на втором месте смерти, причиненные коронавирусом COVID-19 и его последствиями.