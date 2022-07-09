Даже после величайших страданий люди способны дальше жить, смеяться, радоваться, рожать детей.

Известный психотерапевт Олег Чабан дал 5 советов, которые помогут людям пережить тяжелые утраты - работы, жилья или кончины близких людей.

С 24 февраля, дня полномасштабного вторжения России в Украину, каждый из украинцев что-нибудь потерял ‒ работу, дом, или, самое страшное, близких людей. Известный психотерапевт Олег Чабан рассказал в комментарии "Сніданку з 1+1", что нужно делать, чтобы пережить такие утраты.

Потеря на самом деле заложена в программе нашей жизни, потому что мы всегда что-то теряем, начиная с детства, но то, что происходит сейчас - это очень большие потери. Поэтому разрушенное имущество – это потеря. Смерть близких – это потеря, которая считается сильнейшей стрессовой ситуацией в жизни человека, утверждает Чабан.

Специалист говорит, что не нужно забывать ‒ человеческая биология, человеческая генетическая программа направлена на продление жизни. И даже после величайших страданий люди способны дальше жить, смеяться, радоваться, рожать детей.

Чабан выделил 5 методов, с помощью которых можно переживать утраты либо помогать это делать другим:

Быть рядом. Не просто раз позвонить и посочувствовать для проформы, а, по возможности, быть рядом реально. Люди ‒ очень социальные существа. И для нас важно, когда человек берет другого за руку. Такой контакт намного важнее, чем многие слова, произнесенные по телефону.

Не сравнивать с собственным опытом. Никогда нельзя говорить: "Я тоже проходил через это". Такая фраза, как правило, воспринимается эгоистично. Человек начинает говорить о своих горестях и отстраняется от другого, которому нужна помощь.

Меньше слов – больше дела. Тут просто, даже элементарно ‒ всего лишь нагреть чай, предложить поесть человеку и так далее. В идеале хорошо бы уговорить человека снова делать привычные и рутинные вещи.

Не говорить: "Ты с этим справишься". Эта фраза очень эгоистична и стереотипна. Мы не знаем и не чувствуем, что реально человек переживает. Поэтому лучше молчать и просто быть рядом.

Не искать смысл трагедии, которая произошла.

В условиях войны дети часто подвергаются травматическому стрессу, но родители не всегда могут вовремя его распознать и помочь ребенку. Ранее психологи рассказали, как распознать травматический стресс у детей.

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