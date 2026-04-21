Диетолог рассказала, что мороженое делает с уровнем сахара в крови

Мороженое может вписаться в здоровый рацион для диабетиков. Однако нужно учитывать несколько моментов, прежде чем его купить.

Мороженое - любимое лакомство многих людей, но если у человека диабет или он просто пытается контролировать уровень сахара в крови, тогда поднимается вопрос - следует ли его есть.

Как пишет издание Eatingwell, хотя людям с диабетом нужно следить за потреблением сахара и углеводов, десерты, такие как мороженое, можно не полностью исключать из рациона.

Мороженое и уровень сахара в крови

Согласно исследованиям, мороженое содержит простые углеводы, которые приводят к резкому повышению уровня сахара в крови. Это быстрое повышение, а затем понижение уровня сахара в крови вызывают чувство усталости, жажды или стресса, а со временем такие частые скачки могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как заболевания почек или сердца, выяснили исследования.

Можно ли есть мороженое при диабете

Хорошая новость в том, что мороженое может вписаться в рацион питания людей с диабетом. Главное, как отметили ученые, соблюдать умеренность.

Просто нужно учитывать такие факторы, как размер порции, содержание сахара и время приема пищи. "Мороженое можно включить в здоровый рацион, в том числе и для людей с диабетом, при условии соблюдения контроля порций и разумного выбора продукта", - сказала диетолог Йостен Фиш.

Как выбрать мороженое

Выбирайте варианты, содержащие не более 30 граммов углеводов и менее 13 граммов добавленного сахара на порцию. Для снижения содержания сахара многие производители используют альтернативные подсластители, такие как стевия, монкфрут или эритритол, которые не вызывают такого резкого повышения уровня сахара в крови, как обычный сахар. Согласно одному обзору, альтернативные подсластители могут быть полезны для профилактики и лечения метаболических заболеваний, таких как диабет.

Что касается калорий, то хорошее правило - выбирать мороженое с 250 калориями или меньше на порцию.

А такие добавки в мороженом, как орехи и семена, обеспечивают дополнительный белок, клетчатку и полезные жиры, которые могут помочь замедлить пищеварение и уменьшить скачки уровня сахара в крови.

Что следует ограничить в мороженом

При выборе будьте осторожны с добавками, такими как карамель, горячий шоколадный соус или зефир, поскольку эти ингредиенты, как правило, содержат больше добавленного сахара. Тем не менее, если вам нравится карамель, просто съешьте порцию поменьше или поищите марку с меньшим содержанием сахара.

Также рекомендуется ограничить потребление мороженого, содержащего более 2 граммов насыщенных жиров на порцию. Исследования показывают, что этот тип жиров может навредить здоровью сердца и негативно повлиять на чувствительность к инсулину.

Как включить мороженое в диету для диабетиков

Диетологи назвали 4 одобренные стратегии включения мороженого в диету, подходящую для диабетиков.

Сочетайте мороженое с белком: "Лучше всего людям с диабетом употреблять мороженое вместе с хорошим источником белка", - сказала Фиш. Хотя этот десерт содержит некоторое количество белка, увеличение его содержания может замедлить пищеварение и усвоение сахара.

Ешьте только одну порцию: Одна порция мороженого обычно составляет ½ стакана. Если вы наслаждаетесь десертом дома, наложите порцию в миску, а не ешьте с емкости, в которой он находится.

А в кафе закажите один шарик без добавок – это будет лучший вариант.

Подумайте о том, чтобы есть меньше углеводов на ужин: "Когда вы едите мороженое в рамках приема пищи, обязательно учитывайте содержание углеводов, чтобы общее количество съеденного блюда оставалось на рекомендуемом уровне", - рекомендовала Фиш.

Имейте в виду, что это не значит, что нужно пропускать ужин, чтобы оставить место для мороженого. Вместо этого, если вы планируете поесть мороженого после ужина, просто выберите блюдо с меньшим содержанием углеводов.

Приготовьте домашнее мороженое: Фиш рекомендует приготовить домашнее мороженое. Это даст больше контроля над ингредиентами.

