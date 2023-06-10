Теперь она сможет вернуться к обычной жизни.

Во Львове врачи за один раз удалили 37-летней украинке опухоль с пораженной ею частью лобной кости, а также закрыли участок титановой пластиной, которую изготовили с помощью 3D-моделирования.

Как сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook, кондитер из села на Львовщине два года назад заметила на лбу странную гульку. Женщина подумала, что это прыщик, и не обращала на него внимание.

Позже она на всякий случай сходила к врачу, но компьютерная томография ничего опасного не обнаружила. Гулька же продолжила расти и постепенно превратилась в 7-сантиметровую опухоль. После очередного визита врачи заявили, что это остеома - доброкачественная опухоль, которая возникает в структурах костной ткани. По словам медиков, женщине повезло, что опухоль не проросла в черепную коробку и не повредила мозг.

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Чтобы помочь украинке, врачи впервые применили новую методику - удаление опухоли с первичной 3D-пластикой. Сначала они подготовили с помощью трехмерного моделирования титановую пластину, чтобы скрыть дефект. Поскольку Елене не пришлось переживать две операции, уже на седьмой день она смогла поехать домой.

Другие уникальные операции в Украине

Во Львове успешно прооперировали пятилетнего мальчика, который родился с дефектом сердца. Для медицинского учреждения это была первая операция на сердце ребенка. Теперь там планируют проводить несколько сотен операций маленьким пациентам каждый год.

Кроме того, львовские врачи почти месяц спасали мужчину, у которого разорвался пищевод после рюмки алкоголя. У пациента диагностировали редкую патологию-синдром Бурхаве.

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