Мужчину спасали в операционной два часа.

Львовские врачи почти месяц спасали мужчину, у которого разорвался пищевод после рюмки алкоголя. У пациента диагностировали редкую патологию - синдром Бурхаве.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, 49-летнему львовянину стало плохо после застолья. Мужчина рвал и жаловался на боль в левом подреберье. Из-за этого мужчину госпитализировали.

"Медики отделения неотложной помощи сделали пациенту УЗИ внутренних органов и рентген грудной клетки. Причины боли не нашли. В то же время ему стало еще хуже. И опытные врачи поняли: вероятнее всего, у мужчины разорвался пищевод. На медицинском языке это называется синдром Бурхаве", - отметили медики.

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Осмотр слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа подтвердил диагноз медиков. Этот синдором в медицине называют еще "банкетным пищеводом". Патология обычно возникает в результате чрезмерной рвоты после застолья или употребления алкоголя.

"Во врачебной практике такие пациенты случаются редко. До 50% пациентов медикам удается спасти в течение шести часов после возникновения внезапной боли – основного симптома разрыва. Далее - шансы на жизнь у таких больных уменьшаются. Ведь пища попадает в средостение грудной клетки и начинается гнойный процесс", - отметили медики.

Врачи спасали мужчину два часа в операционной. Мужчина провел в реанимации 26 дней, на 27-й его перевели в отделение хирургии.

Редкие синдромы

Как сообщал УНИАН сообщал о редкое расстройство пищевого поведения, из-за которого четырехлетний британский мальчик съел часть детской кроватки, а также ел свои подгузники, бумагу и другие несъедобные вещи.

Уникальный случай в медицинской практике произошел в Канаде. Медики начали лечить ребенка от очень редкой и часто смертельной болезни еще до появления на свет.

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