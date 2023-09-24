Поскольку хемодектома очень плотно прилегала к сосудам, в случае их повреждения могло возникнуть массивное кровотечение.

Во Львове медики успешно провели сверхсложную операцию. Они обнаружили и удалили редкую опухоль на сонной артерии, которая могла убить женщину в любой момент. Операцию провели специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова.

"Пациентка – 55-летняя львовянка, воспитательница детского сада. Как-то в апреле женщина заметила припухлость на шее. Сначала подумала, что это воспаление лимфатических узлов. И к врачу не обратилась, потому что думала, что само пройдет. Но со временем припухлость увеличилась, а при глотании появилась невыносимая боль. Игнорировать недуг дальше уже было невозможно и воспитательница пошла на прием к терапевту. Тот направил пациентку к челюстно-лицевым хирургам больницы Святого Пантелеймона", – говорится в сообщении.

Пациентке провели УЗИ-диагностику и компьютерную томографию, с помощью которых обнаружили у нее хемодектому. Как объяснили врачи, это опухоль сонной артерии, которая прорастает из сонной артерии в области шеи и в основном доброкачественная.

Видео дня

"Новообразование редкое, встречается у 1-2 человек из 100 тысяч и крайне опасное – учитывая расположение. Опухоль может разорваться и убить человека. У нашей пациентки на момент обращения хемодектома была уже немалого размера – 4 на 5 см, поэтому в любой момент могла привести к смерти женщины. Единственный способ ее спасти – это как можно скорее удалить новообразование. Вмешательство провели наши челюстно-лицевые хирурги. Они удалили опухоль с боковой поверхности шеи", – рассказали медики.

Отмечается, что поскольку хемодектома очень плотно прилегала к сосудам и в случае их повреждения могло возникнуть массивное кровотечение, операция была сложной. Однако несмотря на сложность и большие риски, операционное вмешательство прошло успешно.

Уже на третий день после операции женщину выписали из больницы. Опухоль была отправлена на исследование, которое подтвердило, что образование было доброкачественным. Сейчас пациентку ждет реабилитация и наблюдение у врача, чтобы избежать рецидива.

Другие уникальные операции в Украине

В августе 2023 года украинские медики достали из тела военного хвостовик от мины. На операцию даже вызвали саперов. Раненый военный после операции находился в стабильном состоянии и готовился к дальнейшей эвакуации и реабилитации.

В июле врачи "Охматдета" провели уникальную операцию на мозге 16-летнего ребенка. Пациентка все время была в сознании. Ранее у девушки диагностировали опухоль в мозге, которая была расположена между центрами речи и ее понимания.

Вас также могут заинтересовать новости: