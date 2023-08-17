Ранее были проведены 250 испытаний, которые не выявили путей лечения этой сложной опухоли, именно поэтому результаты нового исследования являются настоящим прорывом.

В США ученые впервые выявили, как одно лекарство может улучшить выживаемость при опухолях головного мозга у молодежи и детей.

Как пишет издание Newsweek, опухоль, известная как диффузная срединная глиома, представляет собой особенно агрессивную форму рака, обычно обнаруживаемую у молодежи или детей. Когда этот рак также имеет мутацию H3K27M, лечение становится еще сложнее. Средняя выживаемость человека с этим типом опухоли составляет от 11 до 15 месяцев. Ученые тестировали препарат на 71 пациенте с диффузными глиомами средней линии с мутацией H3K27M. Все участники принимали ONC201. Исследователи обнаружили, что треть из них прожила более двух лет. Средняя выживаемость среди всех пациентов составила 22 месяца.

В настоящее время этот тип рака лечат облучением, но это не простой метод, так как опухоль находится в критической области мозга. Но теперь исследователи обнаружили, что препарат под названием ONC201 почти удвоил продолжительность жизни пациентов с опухолью по сравнению с теми, кто не принимал препарат.

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ONC201 - это экспериментальный препарат, избирательно убивающий раковые клетки. Ученые знали об эффективности лекарства в борьбе с этим типом рака, но новое исследование показало, насколько оно увеличивает продолжительность жизни. Это означает, что препарат может быть действенным методом лечения этого неизлечимого рака.

"Эту опухоль так трудно лечить, и так много методов лечения не сработало, что планка для любого терапевтического успеха стала низкой", - прокомментировал результаты автор исследования доктор Карл Кошманн.

Ученый отметил, что ранее были проведены 250 клинических испытаний, которые не выявили путей лечения этой сложной опухоли, именно поэтому результаты нового исследования являются настоящим прорывом.

Хотя эти результаты обнадеживают, опухоль остается "очень смертоносной", сказал Кошманн и добавил, что "почти удвоение выживаемости недостаточно для семей пациентов с этим диагнозом".

Но прорыв может привести к большим шагам на пути к лечению в будущем. "У нас есть платформа, на которой можно основываться, и мы также поняли, как и почему работает этот препарат", - оптимистично отметил Кошманн.

Симптомы и лечение рака мозга

Ученые записали 39 интервью со взрослыми людьми, у которых недавно был диагностирован рак мозга, а также с их родными и близкими. Среди характерных симптомов выявлены слабая концентрация внимания, головные боли, снижение активности, пропажа интереса к поддержанию взаимоотношений, работе и хобби.

Ученые уже давно ищут препарат для лечения одного из самых тяжелых видов рака, однако пока безуспешно. Также ученые работают над поиском универсального лекарства от всех видов рака.

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