Эвакуационным поездом прибыли 20 пострадавших.

Во Львов прибыл эвакуационный поезд с 20 ранеными из Днепропетровской и Донецкой областей.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пять человек в тяжелом состоянии.

По его словам, раненым окажут помощь в городских больницах.

"Большинство в состоянии средней тяжести после минно-взрывных травм, пятеро в тяжелом состоянии. Все будут лечиться и восстанавливаться в наших городских больницах", - отметил Садовый.

Отметим, с начала войны во Львове заявили о готовности принимать пострадавших от российских оккупантов из других областей.

27 апреля во Львов прибыл специально обустроенный 8-вагонный медицинский поезд Укрзализныци. Первым рейсом удалось перевезти 25 пациентов разной степени тяжести.

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