Во Львов прибыл эвакуационный поезд с 20 ранеными из Днепропетровской и Донецкой областей.
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пять человек в тяжелом состоянии.
По его словам, раненым окажут помощь в городских больницах.
"Большинство в состоянии средней тяжести после минно-взрывных травм, пятеро в тяжелом состоянии. Все будут лечиться и восстанавливаться в наших городских больницах", - отметил Садовый.
Отметим, с начала войны во Львове заявили о готовности принимать пострадавших от российских оккупантов из других областей.
27 апреля во Львов прибыл специально обустроенный 8-вагонный медицинский поезд Укрзализныци. Первым рейсом удалось перевезти 25 пациентов разной степени тяжести.