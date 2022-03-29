Во Львове провели трансплантацию сердца и почек эвакуированным из киевского Охматдета детям. Донором стал мужчина, который умер в результате инсульта.
Об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Трансплантацию провели специалисты первого территориального медицинского объединения. Операции сделали двум мальчикам, которых из Охматдета в Киеве эвакуировали во Львов.
"12-летний Юра, родом из Житомирской области, три года лечился в Киеве. Почки у него отказали после того, как переболел ангиной. С тех пор мальчик был на диализе. 15-летний Игорь из Донецкой области. С больными почками парень родился, лечение не помогало, болезнь прогрессировала. На диализе был два года. Последние пол года в Киеве, до того - в Запорожье", - рассказал Садовый.
Донором органов для эвакуированных детей стал 29-летний мужчина. Он умер в результате инсульта, спасти его не удалось. Согласие на трансплантацию дали родные мужчины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове хирурги спасли мужчину с помощью дополненной реальности.
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