Японские исследователи обнаружили связь между витамином С и здоровьем мозга: о чем идет речь

Витамин С может поддерживать когнитивные функции и противодействовать когнитивному ухудшению.

Рацион, богатый витамином C, не только укрепляет иммунную систему, но и может способствовать сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте. Это доказывают результаты японского исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч пожилых людей. Как пишет The Independent, у тех, у кого уровень витамина C в плазме крови был ниже, объем серого вещества в мозге был меньше.

"Поскольку серое вещество отвечает за обработку информации и координацию движений, его недостаток может привести к ухудшению когнитивных функций и проблемам с памятью. Предыдущие исследования выявили связь между рационом, богатым витамином С, который содержится в апельсинах и болгарском перце, и меньшим риском когнитивных нарушений у пожилых людей", - объясняет издание.

Однако лишь в нескольких исследованиях изучался уровень витамина С в плазме крови и его возможная связь со структурой мозга и связями между нейронными сетями.

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"Наше исследование показывает, что более высокий уровень витамина С в плазме крови связан с лучше сохранившейся структурной связностью сети по умолчанию (DMN) - ключевой сети мозга, участвующей в когнитивных функциях. Этот вывод порождает интересную гипотезу о том, что рацион, богатый витамином С, может играть вспомогательную роль в поддержании здоровья мозга и смягчении возрастного когнитивного снижения у пожилых людей. "Это действительно подчеркивает потенциальное влияние наших повседневных пищевых привычек на структуры нашего мозга", - отметил доктор Томохиро Шинтаку из Университета Хиросаки, Япония.

Отмечается, что в рамках исследования, опубликованного в журнале PLOS One, ученые проанализировали результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) и уровни витамина С в плазме крови 2 044 японских взрослых в возрасте от 64 лет.

"Они измерили объем серого и белого вещества головного мозга каждого участника и оценили связи в сети дефолтного режима, которая связана с вниманием и автобиографической памятью. Учитывая такие факторы, как возраст, уровень активности и уровень образования, исследователи обнаружили, что участники с более низким уровнем витамина С в плазме крови, как правило, имели меньший объем серого вещества, а также более низкую связность в сети по умолчанию", - говорится в материале.

Такие результаты говорят о том, что витамин С может поддерживать когнитивные функции и противодействовать когнитивному спаду. Но результаты показали лишь связь между уровнем витамина С и здоровьем мозга, а не причинно-следственную связь.

"Деменция является главной причиной смертности в Великобритании, и мы понимаем, что люди всегда ищут способы снизить риск развития этого заболевания", - рассказал газете "The Independent" доктор Ричард Окли, заместитель директора по исследованиям и инновациям Альцгеймеровского общества.

Также он отметил:

"Это исследование действительно добавляет доказательств, связывающих потребление питательных веществ со здоровьем мозга, но оно не рассматривало симптомов деменции или того, развилась ли деменция у участников исследования. Поскольку оно рассматривало людей в определенный момент времени, трудно сказать, именно ли витамин С вызвал различия в работе мозга, или на это повлияли другие факторы, такие как общий рацион питания или состояние здоровья".

В то же время комиссия журнала "The Lancet" выяснила, что почти половина случаев деменции в мире связана с модифицируемыми факторами риска, то есть с теми факторами, которые можно изменить как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Сюда входит здоровое и сбалансированное питание, включающее фрукты и овощи.

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