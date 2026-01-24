В Индии зафиксировали вспышку опасного вируса: нет ни вакцины, ни специфического лечения

Летальность составляет до 75%.

В Индии зафиксировали вспышку опасного вируса "Нипах". Вакцины от него не существует, нет также специфического лечения.

Об этом сообщает агентство PTI News. Отмечается, что зафиксировано уже пять случаев заражения, а почти 100 человек отправили на карантин. Специалисты опасаются дальнейшего распространения инфекции.

Болезнь зафиксировали в штате Западный Бенгал вблизи Калькутты. Среди подтвержденных случаев заражения есть медицинские работники: врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Известно, что состояние медбрата идет на поправку, однако женщины продолжают находиться в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

По мнению специалистов, пациенты заразились вирусом от животных – предположительно, летучих мышей.

Что известно о вирусе Нипах

Этот вирус был открыт в 1999 году. Его симптомы появляются не сразу, а инкубационный период может длиться от 4 до 21 дня.

Ни вакцины, ни специфического лечения инфекции не существует. Эта болезнь также имеет высокий уровень летальности. По данным ВОЗ, он составляет от 40 до 75 процентов. Те, кто перенес болезнь, могут ощущать ее последствия в течение дальнейшей жизни. Речь, в частности, о судорогах.

По данным ЦКЗ, обычно у человека внезапно развивается гриппоподобное состояние. Среди симптомов – повышение температуры, сильная усталость, головная боль и боль в мышцах. Иногда пациенты жалуются на кашель, у них развивается одышка или пневмония.

Среди осложнений также энцефалит (воспаление головного мозга). Кроме того, болезнь может вызвать судороги, спутанность сознания или даже кому.

Как передается вирус Нипах

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Нипах является зоонозным возбудителем, который может передаваться от животных к людям и от человека к человеку.

Основными природными носителями являются летучие мыши-фруктоиды (вид Pteropus). Люди могут заразиться как через прямой контакт с зараженными летучими мышами или другими животными, так и через потребление пищи, загрязненной слюной, мочой или фекалиями летучих мышей.

Кроме того, были случаи передачи вируса от человека к человеку, в частности через тесный контакт с биологическими жидкостями зараженного человека.

