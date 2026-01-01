Заработала программа 'Скрининг 40+': Свириденко рассказала, как воспользоваться

Программа позволит выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы психического здоровья.

С 1 января украинцы старше 40 лет могут пройти обследование для своевременного выявления рисков хронических болезней, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

"В Украине стартует "Скрининг здоровья 40+" - национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья", - говорится в сообщении.

Как отметила глава правительства, эта программа позволит украинцам и украинкам в возрасте от 40 лет пройти обследование и вовремя выявлять риски хронических болезней.

Видео дня

При этом, стоимость скрининга покрывает государство.

Как будет действовать программа

"Пользователям приложения Дія в возрасте от 40 лет (включительно) приглашение пройти скрининг поступит на 30-й день после дня рождения. Примите приглашение для участия в программе Скрининг 40+ в приложении, закажите Дія.Карту в приложении или используйте уже имеющуюся", - отметила Свириденко.

По словам премьера, средства - 2 тыс грн - поступят на карту в течение 7 дней.

"Получив их, запишитесь на скрининг в одном из медучреждений-участников программы", - добавила премьер.

Гражданам, которые не имеют "Дії", после 30-го дня со дня рождения надо обратиться в банк-партнер (сейчас - Приват-Банк) для оформления пластиковой карты со специальным счетом, а затем - в ЦПАУ.

"Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медучреждениях - независимо от места регистрации", - добавила Свириденко.

Изменения в медицинской системе

Как сообщал УНИАН, в 2026 году финансирование первичной медицинской помощи в Украине вырастет до 29,5 млрд грн, а капитационная ставка за одного задекларированного пациента для медиков - до 1007,3 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: