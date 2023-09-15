Власти страны пытаются сдержать вспышку опасного заболевания, однако уже есть первые жертвы.

Индийский штат Керала пытается сдержать новую вспышку смертельного вируса Нипах, в результате которого на данный момент погибли два человека и заразились как минимум еще пятеро. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, школы в пострадавшем районе закрыты, несколько деревень объявлены зонами сдерживания, выявлено 950 контактов, 213 из которых относятся к "высокому риску".

Министр здравоохранения штата Вина Джордж подтвердила пятого инфицированного человека, 24-летнего медицинского работника. Также, по данным правительственных СМИ, зараженный 9-летний ребенок находится на искусственной вентиляции легких.

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Людей призвали не паниковать, а "относиться к этой ситуации с осторожностью", чтобы сдержать болезнь.

По данным издания, с 2018 года в Керале произошло четыре вспышки Нипах, последняя из которых произошла в 2021 году, когда штат также боролся с волной Covid-19.

По оценкам ВОЗ, уровень смертности от вируса Нипах составляет от 40 до 75 процентов. Индийские СМИ сообщают, что штамм, выявленный в Керале и известный как бангладешский штамм, имеет высокую смертность, но менее заразен.

Что такое вирус Нипах и как он распространяется - что важно знать

Вирус Нипах (NiV) был обнаружен во время вспышки среди свиноводов в Малайзии в 1999 году. Считается, что рабочие заразились вирусом через зараженный скот и его выделения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, фруктовые летучие мыши, также известные как "летучие лисицы", являются естественными носителями вируса Нипах. Вирус может передаваться от животных к человеку или при контакте между людьми.

Домашние животные, включая лошадей, кошек и собак, также могут заразиться и распространить инфекцию, но вирус считается очень заразным среди свиней, которые могут передать вирус людям.

Смертельная инфекция также может передаваться при тесном контакте с человеком; вирус может передаваться от инфицированного человека членам его семьи или лицам, осуществляющим уход, через телесные жидкости человека.

В 2018 году Индия столкнулась со вспышкой заболевания в Керале, в результате которой погиб 21 из 23 инфицированных человек.

Симптомы вируса Нипах

Симптомы заболевания разнообразны. Более легкие симптомы включают лихорадку и головные боли, рвоту, боль в горле и мышечные боли.

В тяжелых случаях у пациентов могут возникнуть острые инфекции, такие как энцефалит и проблемы с дыханием. Другие зарегистрированные побочные эффекты включают судороги, которые могут привести к изменениям личности или коме.

Как диагностируется вирус Нипах и поддается ли он лечению?

Осведомленность о вирусе Нипах остается крайне низкой, что затрудняет его профилактику, лечение и диагностику. Из-за отсутствия знаний вирус не всегда подозревается у пациентов с симптомами.

В основном для определения заражения вирусом Нипах используются тесты ПЦР.

Не существует определенного лекарства от вируса Нипах, и не существует вакцины, которая могла бы помочь предотвратить инфекцию.

По данным ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний, основное лечение заключается в устранении симптомов и обеспечении больного как можно большим количеством отдыха и питья.

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