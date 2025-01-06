Новый китайский вирус "набирает обороты" не только в Китае, но и в разных странах мира.

В Китае, спустя 5 лет от начала пандемии коронавируса (COVID-19), наблюдается всплеск нового респираторного вируса — человеческого метапневмовируса (HMPV). Больницы постепенно становятся переполненными и уже вводятся новые меры контроля, пишет The Independent.

Сообщается, что всплеск заболеваемости произошел в северных провинциях и особенно коснулся детей. В социальных сетях все чаще появляют фотографии и видео людей в масках в больницах Китая, а местные репортеры начали сравнивать ситуацию с первой вспышкой COVID-19.

Органы здравоохранения принимают новые меры по мониторингу и борьбе с распространением случаев пневмонии неизвестного происхождения. Однако официально в Китае преуменьшают опасность нового вируса, заявляя, что такое происходит зимой каждый год.

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"По сравнению с предыдущим годом, заболевания выглядят менее тяжелыми и распространяются в меньших масштабах", - сказала официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Что известно о HMPV

Это респираторный вирус, выявленный еще в 2001 году, который вызывает практически такие же симптомы, как грипп или простуда, включая кашель, лихорадку, заложенность носа и усталость. Заболевание HMPV протекает в легкой форме, но может привести к осложнениям — у людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей фиксировали воспаление легких (пневмонию).

Он распространяется через респираторные капли или контакт с загрязненными поверхностями. Случаи заболевания ранее уже были выявлены в Великобритании, Казахстане и даже в Украине.

Внештатный специалист Минздрава Украины по инфекционным болезням Ольга Голубовская на своей странице в Facebook сообщила, что в нашей стране официально зафиксировали 13 подтвержденных случаев HMPV, но их еще больше.

"Ориентировочный инкубационный период - от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может меняться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней", - пишет она.

Вакцины против HMPV или специфического противовирусного лечения - нет.

Что известно о ситуации с вирусами по всему миру

Ранее УНИАН сообщал, что ВОЗ зафиксировала смертельный вирус Оропуш еще в трех странах, помимо Великобритании, Эквадора, Панамы и Каймановых островов. "В Европе зарегистрировано 30 случаев заболевания", - сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, в Африке зарегистрировано несколько случаев заражения смертоносным вирусом Марбург. Хотя он был обнаружен учеными еще в 1967 г. На данный момент в Руанде зарегистрировано 9 смертей из-за этого вируса.

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