Марбург - вирус, который впервые был обнаружен учеными в 1967 г. одновременно в Марбурге и Франкфурте, а также в Белграде из-за крупных вспышек заболевания. Позже его диагностировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде, Южной Африке (у человека, который незадолго до этого совершил поездку в Зимбабве) и Уганде. В 2022-м году заболевшие были обнаружены в Гвинее, но вспышку удалось локализовать.
По информации Минздрава Руанды, в государстве на данный момент зарегистрировано 9 смертей из-за вируса.
- Марбург вирус - что это такое
- Вирус Марбург - симптомы и опасности
- Как лечить вирус Марбург и есть ли вакцина
Марбург вирус - что это такое
На официальном сайте ВОЗ сказано, что вирус Марбург - это, как и Эбола, вирус из числа филовирусов, оба этих заболевания похожи между собой, считаются редкими, и если своевременно не оказать медицинскую помощь, в 88% случаев приводят к летальному исходу.
Ученые объясняют, как передается вирус Марбург - считается, что первичное заражение происходит, если человек долго находится в пещере, где обитают летучие мыши Rousettus.
Передача от человека к человеку возможна тремя способами:
- через повреждения кожных покровов или слизистой с кровью, выделениями, органами или другими физиологическими жидкостями инфицированных;
- после контакта с загрязненными биологическими жидкостями поверхностями и материалами (например, постельным бельем, одеждой);
- при контакте с телом погибшего от вируса на погребальной церемонии (покойник - источник заражения, пока вирус остается в крови);
- через инфицированный инъекционный инструмент или при травмах от уколов иглой.
Последний пункт, чаще всего, касается медицинских работников, которые не соблюдали меры безопасности при работе с инфицированными пациентами.
Вирус Марбург - симптомы и опасности
Марбург - вирус, который имеет очень неоднозначный инкубационный период. От момента заражения до появления первых симптомов может пройти от 2 до 21 дня. Болезнь начинается внезапно с характерными симптомами:
- повышение температуры тела;
- сильная головная боль;
- общее недомогание;
- мышечные боли;
- острая водянистая диарея;
- боли, спазмы в области живота;
- тошнота, рвота;
- апатия;
- осунувшийся вид;
- глубоко впавшие глаза;
- сыпь без зуда.
Как правило, на 5-7 день появляются геморрагические симптомы, а множественные кровотечения из носа, десен и влагалища указывают на возможность летального исхода. Кровь также наблюдается и в каловых массах.
Если вирус Марбург в тяжелой стадии, то у пациента будет держаться высокая температура, также есть риски поражения нервной системы - спутанность сознания, раздражительность, агрессивность. По словам исследователей, при отсутствии медицинского вмешательства и тяжелом течении болезни, летальный исход может наступить на 8-9 день.
Как лечить вирус Марбург и есть ли вакцина
Печальная новость заключается в том, что врачи пока не знают, как лечить Марбург - ни одной зарегистрированной вакцины против вируса нет. Только с помощью симптоматического лечения и поддерживающей терапии медики могут улучшить состояние пациента.
Хорошая новость для украинцев - вирус Марбург в Украине или других странах мира на данный момент не зафиксирован, угрозы новой эпидемии нет, но желательно воздержаться от поездок в Руанду и другие государства Африки.