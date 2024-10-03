В Руанде зарегистрировано уже несколько случаев заражения.

Марбург - вирус, который впервые был обнаружен учеными в 1967 г. одновременно в Марбурге и Франкфурте, а также в Белграде из-за крупных вспышек заболевания. Позже его диагностировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде, Южной Африке (у человека, который незадолго до этого совершил поездку в Зимбабве) и Уганде. В 2022-м году заболевшие были обнаружены в Гвинее, но вспышку удалось локализовать.

По информации Минздрава Руанды, в государстве на данный момент зарегистрировано 9 смертей из-за вируса.

Марбург вирус - что это такое

На официальном сайте ВОЗ сказано, что вирус Марбург - это, как и Эбола, вирус из числа филовирусов, оба этих заболевания похожи между собой, считаются редкими, и если своевременно не оказать медицинскую помощь, в 88% случаев приводят к летальному исходу.

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Ученые объясняют, как передается вирус Марбург - считается, что первичное заражение происходит, если человек долго находится в пещере, где обитают летучие мыши Rousettus.

Передача от человека к человеку возможна тремя способами:

через повреждения кожных покровов или слизистой с кровью, выделениями, органами или другими физиологическими жидкостями инфицированных;

после контакта с загрязненными биологическими жидкостями поверхностями и материалами (например, постельным бельем, одеждой);

при контакте с телом погибшего от вируса на погребальной церемонии (покойник - источник заражения, пока вирус остается в крови);

через инфицированный инъекционный инструмент или при травмах от уколов иглой.

Последний пункт, чаще всего, касается медицинских работников, которые не соблюдали меры безопасности при работе с инфицированными пациентами.

Вирус Марбург - симптомы и опасности

Марбург - вирус, который имеет очень неоднозначный инкубационный период. От момента заражения до появления первых симптомов может пройти от 2 до 21 дня. Болезнь начинается внезапно с характерными симптомами:

повышение температуры тела;

сильная головная боль;

общее недомогание;

мышечные боли;

острая водянистая диарея;

боли, спазмы в области живота;

тошнота, рвота;

апатия;

осунувшийся вид;

глубоко впавшие глаза;

сыпь без зуда.

Как правило, на 5-7 день появляются геморрагические симптомы, а множественные кровотечения из носа, десен и влагалища указывают на возможность летального исхода. Кровь также наблюдается и в каловых массах.

Если вирус Марбург в тяжелой стадии, то у пациента будет держаться высокая температура, также есть риски поражения нервной системы - спутанность сознания, раздражительность, агрессивность. По словам исследователей, при отсутствии медицинского вмешательства и тяжелом течении болезни, летальный исход может наступить на 8-9 день.

Как лечить вирус Марбург и есть ли вакцина

Печальная новость заключается в том, что врачи пока не знают, как лечить Марбург - ни одной зарегистрированной вакцины против вируса нет. Только с помощью симптоматического лечения и поддерживающей терапии медики могут улучшить состояние пациента.

Хорошая новость для украинцев - вирус Марбург в Украине или других странах мира на данный момент не зафиксирован, угрозы новой эпидемии нет, но желательно воздержаться от поездок в Руанду и другие государства Африки.

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