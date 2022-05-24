По состоянию на сегодня ни одного случая на территории Украины не зафиксировано.

Вероятность распространения обезьяньей оспы по территории Украины очень мала, а по состоянию на сегодня ни одного случая не зафиксировано.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

"По состоянию на сегодня в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой нет. Для того, чтобы инфицироваться, нужен длительный контакт с больным человеком. И это довольно маловероятно, учитывая, что сейчас туристических маршрутов довольно ограниченное количество", - отметил он.

Обезьянья оспа: что о ней известно?

С начала мая в Европе и некоторых странах за ее пределами фиксируют вспышка обезьяньей оспы. По меньшей мере в двенадцати странах подтвердили более 80 случаев заболевания. Среди них - США, Канада, Австралия, Испания, Португалия и Великобритания. Всемирная организация здравоохранения заявила о расследовании еще 50 возможных случаев и предупредила, что их, вероятно, будет еще больше.

Обезьянья оспа: симптомы и меры предосторожности

Три основных симптома обезьяньей оспы - это:

лихорадка;

характерная сыпь на теле;

пупырышки.

В большинстве случаев заболевание проходит в легкой форме и исчезает самостоятельно за несколько недель. Иногда наблюдается и тяжелое течение болезни, где процент летальных исходов варьируется от 1 до 15%, сложнее всего переносят это заболевание дети.

Обезьянья оспа передается контактным и воздушно-капельным путем, но не так заразна, как тот же Covid-19. Для заражения необходим тесный контакт с больным человеком.

Как уберечься от обезьяньей оспы: рекомендаций ВОЗ

избегать контактов с больными приматами;

воздерживаться от употребления в пищу мяса диких животных;

регулярно проводить санитарную обработку рук;

соблюдать личную гигиену;

предохраняться во время полового акта;

тесно не контактировать с незнакомыми людьми или путешественниками.

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