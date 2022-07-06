По словам министра здравоохранения, в последние два месяца в Украине фиксируется рост количества случаев коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина готовится к очередной волне COVID-19 в связи с ростом уровня заболеваемости в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге.

"В последние два месяца мы фиксируем рост количества случаев коронавирусной болезни. На прошлой неделе было зарегистрировано 1018 случаев, а за неделю до этого – 943 случая. Мы видим прирост на 12%", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что такая же тенденция заболеваемости сейчас наблюдается и в европейских странах.

"Сегодня в Европе фиксируется резкий скачок по сравнению с июнем и маем. Почти вдвое возросло количество случаев. И потенциально мы готовимся к возможной новой волне роста количества случаев коронавирусной болезни, в том числе готовим для этого и систему здравоохранения", - отметил Ляшко.

По его словам, Украина имеет препараты для лечения больных COVID-19, средства индивидуальной защиты, тест-системы для диагностики коронавирусной болезни.

"Препараты распределены по складам на территории Украины для того, чтобы в случае необходимости доставлять их в медучреждения", – отметил Ляшко.

Он призвал украинцев пересмотреть свой вакцинальный статус, и в случае, если они не делали вторую прививку или бустерную, сделать это при первой возможности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрешили вводить вакцины против COVID-19 и других инфекционных болезней.

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