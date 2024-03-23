Количество заболевших значительно возрастает в осенне-зимний период.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что коронавирус в Украине приобрел сезонный характер, как и грипп.

В интервью РБК-Украина он рассказал, что эпидемиологи фиксируют по две волны заболеваемости коронавирусом в стране за год.

"Должны констатировать, что это уже абсолютно рутинное заболевание. Как высказываются представители Всемирной организации здравоохранения, это стало постоянной угрозой и постоянной проблемой системы здравоохранения. Так, "ковид" сейчас имеет признаки сезонности, как грипп", - отметил санврач.

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Как он пояснил, теперь эта болезнь четко попадает в основные сезонные пике. С сентября-октября по ноябрь-декабрь фиксируют рост количества больных.

"Заболеваемость продолжается в январе, феврале, марте и частично апреле. Также это время, когда увеличивается заболеваемость гриппом. Начиная с мая, мы будем наблюдать вторую небольшую волну. Она всегда меньше, чем первая. Сейчас видим что "ковид" в среднем составляет 1% от общего количества всех острых респираторных вирусных инфекций по заболеваемости по состоянию на первую неделю марта", - подытожил Кузин.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в разгар эпидсезона в Украине фиксировался интенсивный рост заболеваемости, особенно среди детей до 17 лет.

При этом в большей части страны циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б.

В январе в Украине зарегистрировали несколько случаев новой мутации коронавируса "Дженни", который является одной из вариаций штамма коронавируса "Омикрон".

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