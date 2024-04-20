Вирус мутировал в его организме около 50 раз

Мужчина из Нидерландов умер после 613 дней борьбы с коронавирусом, при этом вирус мутировал в его организме около 50 раз. Как пишет BILD, голландский пенсионер заразился вариантом Омикрона BA.1.17 в феврале 2022 года и лечился в университетской больнице Амстердама.

При этом, несмотря на несколько вакцин против Covid-19, на момент поступления в больницу пациент не отреагировал на лечение антителами.

"Исследователи обнаружили, что вирус развил мутацию устойчивости всего через 21 день после приема препарата "Сотровимаб". Это означает, что вирус быстро адаптировался к активному ингредиенту, чтобы бороться с ним", - пишет издание.

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Отмечается, что у пациента было заболевание костного мозга, повлиявшее на его стволовые клетки и эритроциты. Затем у него также развилась лейкемия. Чтобы лечение подействовало, ему пришлось принимать иммунодепрессанты, которые подавляют иммунную систему. Поэтому он не смог противодействовать вирусу с помощью естественных антител.

"В развитии состояния пациента нет чего-то нового для науки, но продолжительность заболевания в 613 дней является экстраординарной", - отмечает Bild.

Коронавирус: новости

5 мая 2023 гда ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Перед этим. в марте того же года директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой вируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Также, как писал Telegraph, пандемия коронавируса уничтожила смертоносный штамм гриппа B/Yamagata.

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