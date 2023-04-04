Бесплодие может возникнуть как у мужчин, так и у женщин. Влияние различий между развитостью экономик в странах было незначительным.

Согласно новому отчету Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый шестой взрослый человек во всем мире в течение жизни сталкивался с бесплодием. Глобальный показатель бесплодия составил 17,5%.

Об этом пишет The Washington Post. В отчете отмечается, что различия между уровнями экономики были незначительными: в странах с более высоким уровнем дохода уровень бесплодия составлял почти 18%, а в странах с низким и средним уровнем дохода - почти 17%.

"Отчет раскрывает важную истину: бесплодие не делает различий (между мужчинами и женщинами или уровнем жизни, - УНИАН). Большое количество столкнувшихся с этой проблемой людей свидетельствует о необходимости расширения доступа к лечению бесплодия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Различия между регионами были больше, чем между уровнями экономик, хотя авторы отчета предупредили, что данных по Африке и Южной Азии мало.

"Несмотря на то, что результаты показывают высокую распространенность бесплодия в глобальном и региональном масштабе, они также указывают на сложность сравнения данных по регионам из-за различий в показателях", - отмечают авторы отчета.

По их словам, для улучшения оценок бесплодия необходим более систематический сбор данных с использованием согласованных определений.

Эксперты также отметили, что в большинстве исследований, использованных в отчете, использовались оценки, основанные на данных респондентов-женщин. В предисловии к отчету Гебреисус отметил, что бесплодие "это то, с чем сталкиваются как мужчины, так и женщины", и что оно остается недостаточно изученным.

По словам Келтона Тремеллена, профессора репродуктивной медицины в Университете Флиндерса в Австралии, рост уровня ожирения во всем мире и растущая тенденция пар откладывать создание семьи приводят к более высокому уровню бесплодия. Но, по его словам, "лучшие варианты лечения и осведомленность" убеждают все больше людей обращаться за помощью в связи с бесплодием.

Однако стоимость лечения бесплодия, которая, по данным ВОЗ, в большинстве стран оплачивается из собственного кармана, может обременить семьи независимо от того, живут они в развитых или развивающихся странах. Как сообщает The Washington Post, цикл экстракорпорального оплодотворения может стоить от 10-25 тысяч долларов.

Ученые провели более 100 исследований с 1990 по 2021 год для получения оценок бесплодия. В отчете бесплодие определяется как заболевание мужской или женской репродуктивной системы, которое заключается в неспособности забеременеть, несмотря на 12 месяцев или более регулярных незащищенных половых контактов.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США примерно каждая пятая замужняя женщина в возрасте от 15 до 49 лет страдает бесплодием. Оно гораздо реже встречается у женщин, у которых уже было одно или несколько родов в прошлом.

Но бесплодие может возникнуть как у мужчин, так и у женщин. По данным CDC, мужские гормональные расстройства, нарушения функций яичек или эякуляции, а также генетические нарушения могут привести к бесплодию.

Курение и злоупотребление алкоголем или наркотиками подрывают как мужскую, так и женскую способность к зачатию. Возраст тоже играет роль. Мужчины в возрасте 40 лет и старше чаще сообщают о бесплодии. В то же время среди женщин старше 30 лет наблюдаются более высокие показатели бесплодия, чем среди женщин младше этого возраста. Избыточный вес или ожирение также снижают способность пары к зачатию, говорят в CDC.

В Южной Корее, где самый низкий уровень рождаемости в мире (0,78 балла), похоже, растет число мужчин, получающих медицинскую помощь по поводу бесплодия. В 2015 году помощь получили почти 54 тысячи мужчин. Четыре года спустя это число увеличилось почти до 80 тысяч.

Согласно исследованию, цитируемому в отчете ВОЗ, в Нигерии, где коэффициент фертильности составляет более 5 баллов, что является одним из самых высоких показателей в мире, 31% пар страдают от бесплодия.

Проблема бесплодия - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее одна из главных исследовательниц репродуктивного здоровья Шонна Свон заявила, что к 2045 году мужчины больше не будут способны размножаться из-за воздействия химических веществ, которые влияют на человеческие гормоны. Она рассчитала, что количество сперматозоидов у среднестатистического мужчины на Западе сократилось на 59% за период с 1973 по 2011 год.

Вас также могут заинтересовать новости: